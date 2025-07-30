葉慶元稱綠政治介入司法 司法院：完全背離事實、嚴重傷害司法

前國民黨考紀會主委葉慶元昨受訪稱「民進黨透過法官調動影響判決」等說法，司法院今嚴正澄清其指控完全背離事實、嚴重傷害司法公信力。（記者楊國文攝）

2025/07/30 18:36

〔記者楊國文／台北報導〕針對前國民黨考紀會主委、律師葉慶元昨日受訪公然散布「民進黨透過法官調動影響案件判決」等不實言論，司法院今天嚴正澄清所言不實，葉的指控完全背離事實，不僅誤導社會視聽，更對司法公信力造成嚴重傷害，呼籲共同正視並抵制此類破壞司法公信的不當行為。

葉慶元昨日接受網路直播節目自稱，有很多同學現在在高等法院、最高法院還有地方法院，這些人講說民進黨現在很明確的把一些黨性堅強、政黨色彩鮮明的法官調到二審去，甚至在二審的法官調升為審判長，希望去影響所有案件的判決。

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葉說，大家不必期待司法獨立，「司法獨『綠』有可能，司法獨立大概很困難」，「民進黨只有你想不到，沒有他做不到！」而長期以來檢察官只要偵辦國民黨人士，都可以高升，這種情況在過去可能是檢察官的個人主義，但現在民進黨執政對檢察官體系的控制高得很多。

關於立院藍白立委2度全面封殺大法官被提名人一事，葉表示，賴清德總統不願意與在野黨協商大法官人選，還不斷提名具黨派色彩的人，而稍微不具有黨派色彩的人選，民進黨又不願意支持，「如果賴清德如果不願意妥協，司法院的人事案就會一直被擱置下去」。

葉慶元片面說法，引起法界極大反彈，司法院今天下午針對葉公然散布「民進黨透過法官調動影響案件判決」等不實言論，緊急發佈嚴正澄清指出，司法院為我國司法體系的最高行政機關，始終恪遵「審判獨立、依法審理、不受任何外力干預」的憲政原則，任何政黨、個人或利益團體，均不得、亦不可能介入個案審判或司法人事運作。

司法院表示，自《法官法》施行以來，關於法的任免、轉任、解職、遷調、考核及獎懲等人事措施，均有完備且嚴謹之制度規範，並由包含法官代表及學者專家在內的人事審議委員會依法審議，絕非外力所能左右，葉的指控全然背離事實，不僅誤導社會視聽，更已對司法公信力造成嚴重傷害。

司法院強調，對葉慶元的言論完全無法認同，並對近日外界惡意攻訐司法、刻意操作與扭曲事實的行徑，深表憂心，呼籲社會各界共同正視並抵制此類破壞司法公信的不當行為，齊心捍衛司法獨立與尊嚴，守護我國民主法治的根基。

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