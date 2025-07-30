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    新北坪林淡蘭古道 3遊客突遭蜂群攻擊受傷

    遊客遭到蜂群攻擊，造成3人身上有1至2處螫傷。（記者陸運鋒翻攝）

    遊客遭到蜂群攻擊，造成3人身上有1至2處螫傷。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/30 17:55

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市坪林區淡蘭古道今天下午3時許，3名遊客登山時，途中遭到蜂群攻擊，嚇得他們連忙躲避，但還是造成3人身上有1至2處螫傷，消防局接獲報案出動多名警消趕赴救援，所幸3人皆意識清楚，隨後送往醫院治療。

    據了解，73歲馬姓、71歲呂姓及70歲何姓等3名婦人，今天下午相約在新北坪林北宜蘭古道登山，途中突然遭到蜂群攻擊，3人急忙加快腳步離開後，沿路走到北宜公路55公里安全處，連忙通知119前來救援。

    警消指出，獲報後出動各式救災救護車11輛、消防搜救人員20名，抵達現場後，發現3人肢體皆有1至2處遭蜂螫傷口，所幸意識皆為清醒，隨後送往台北市立萬芳醫院治療。

    新北市消防局第四大隊大隊長尚少華說，民眾在夏季（7月至9月）登山或從事戶外活動更需提高警覺，若遇到蜂群不應慌亂逃跑或拍打驅趕，這類激烈行為容易刺激蜂群，反而引發防衛攻擊，遇到虎頭蜂環繞時，應立即保持安靜，朝反方向以緩慢、穩定的步伐撤離。

    3名婦人相約在新北坪林北宜蘭古道登山，突然遭到蜂群攻擊。（記者陸運鋒翻攝）

    3名婦人相約在新北坪林北宜蘭古道登山，突然遭到蜂群攻擊。（記者陸運鋒翻攝）

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