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    主管爆集體浮報津貼還霸凌吹哨者 台鐵公司：若查證屬實絕不寬貸

    台鐵公司說，一定會秉公調查，若查證屬實，決不寬貸。（資料照）

    台鐵公司說，一定會秉公調查，若查證屬實，決不寬貸。（資料照）

    2025/07/30 18:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司被爆出主管集體浮報津貼弊案，多名主管利用職務之便浮報津貼、獎金，每月進帳上萬元，甚至涉嫌偽造文書。台鐵公司今天（30日）說明，一定會秉公調查，若查證屬實，決不寬貸。

    台鐵公司被爆出嘉義機務段運轉組多名主管利用職務之便浮報津貼、獎金，每月進帳上萬元，甚至涉嫌偽造文書，且在沒有教導對象的情況下領取教導獎金。有基層司機員無法接受向上級陳報，沒想到主管沒事、繼續溢領，吹哨者的身分卻外洩，甚至遭職場霸凌。

    台鐵公司今天說明，在接獲檢舉後第一時間旋交由政風單位啟動調查，絕對秉公處理，並無遲延或不予處理情形，因現階段仍有部分檢舉內容待查證，正持續辦理當中，未來將依查證情況進行後續處理，同時已指派機務處負責主管至案關單位督導機班管理情形。

    台鐵公司說，有關檢舉提及疑涉霸凌部分，台鐵針對職場霸凌事件訂定有「職場不法侵害預防計畫」，但目前尚未收到這起案件相關「職場不法侵害」申請調查，職安單位將主動進行關懷，依相關規定組成跨單位專案小組，針對疑涉霸凌情節展開調查釐清。

    台鐵公司強調，對於公司內任何可能違法或違失行為，一向秉持毋枉毋縱、秉公調查，案內相關檢舉情節如查證屬實，將嚴予追究相關人員責任，絕不寬貸，以確保行車安全及友善職場環境。

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