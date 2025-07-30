從警40年捐1400萬助弱勢 宜蘭退休所長胡傳明交棒傳承

宜蘭澳花派出所前任所長胡傳明（左3），今天將慈善團體與受助戶清冊，移交給新任所長葛成雄（右3），完成愛心傳承。（圖由胡傳明提供）

2025/07/30 17:07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳警分局澳花派出所前任的「暖心所長」胡傳明，7月16日屆齡退休後，今天（30日）「回娘家」，陪同慈善團體發放物資給弱勢戶，並將長期捐助物資的慈善團體與受助戶清冊，移交給新任所長葛成雄，希望透過交棒傳承讓愛永不止息。

胡傳明40年警職生涯都在蘇澳警分局服務，任職期間經常自掏腰包幫助貧苦人家，累計捐出1400萬元，花掉大半積蓄，許多慈善團體被他感動，陸續加入資助行列，他退休後便返回台東老家。本報曾在13日報導胡傳明扶弱濟貧及告老還鄉的消息，引起網友熱烈回響，吸引超過7萬人按讚。

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南澳鄉澳花村位在宜蘭縣境之南，是處偏遠的泰雅族部落，現有315戶，村民近千人，其中重病殘障、獨居、貧困的弱勢家庭約有30戶，新光人壽公寓大廈管理維護股份有限公司協理謝閔鴻，今天率員捐贈30份民生物資給當地弱勢戶，胡傳明重返他任職14年的澳花派出所，協助將物資交到受助人手中。

胡傳明現身時，大批村民簇擁在他身旁，感謝他長期來在澳花村散播愛的種子，幫助不少村民度過難關。胡傳明順道將資助澳花村的慈善團體及受助戶清冊，移交給新任所長葛成雄，完成愛心交接任務。

胡傳明感謝慈善團體長期幫忙，讓澳花村弱勢村民感受到社會溫情。葛成雄承諾接棒後竭盡所能，照顧轄區需要幫助的人。

本報13日報導胡傳明扶弱濟貧及告老還鄉消息，吸引超過7萬人按讚。（資料照）

胡傳明（右2）陪同新壽管理維護公司協理謝閔鴻（左1），發放民生物資給澳花村受助戶。（圖由胡傳明提供）

新壽管理維護公司捐贈30份民生物資資助澳花村弱勢村民。（圖由胡傳明提供）

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