1歲童遭虐慘死！生前體重5公斤僅同齡一半 生母與男友判刑

桃園地方法院依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪，分別判處吳姓男子、莊姓女子有期徒刑3年6月與2年8月。（記者周敏鴻攝）

2025/07/30 17:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子長期毆打同居人莊姓女子生下的莊姓兒童，致莊童1歲多就不幸死亡，當時莊童體重約僅5公斤、只有同齡兒童的一半，桃園地方法院依共同犯妨害未滿16歲之人發育罪，分別判處吳男、莊女有期徒刑3年6月與2年8月。

桃園地檢署起訴指出，莊女是莊童（2017年生）的生母，2018年4月到10月間，莊女與吳男在大溪區同居，豈料吳男多次徒手或持棍棒毆打莊童的頭部、四肢等部位，致莊童頭臉部多處皮下出血傷與挫傷、頭皮多處大面積出血、兩耳後皮膚損傷、四肢多處挫傷等。

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莊女與吳男還疏於照顧莊童，甚至未給予充分的飲食與營養，也不曾帶莊童就醫、定時接種疫苗，使莊童長期處於營養不良的狀態，2018年10月11日，莊童因身體出現異狀，被吳男、莊女緊急送到國軍桃園總醫院搶救後，仍不幸於當天宣告死亡，當時莊童的體重約僅有5公斤，只有同齡兒童的一半。醫院通報桃園市政府後，市府訴請桃檢偵辦後起訴吳男與莊女。

桃院調查時，吳男坦承犯行，莊女雖否認毆打莊童，但她明知吳男長期毆打莊童，卻不妨止，也有罪責，兩人都應予嚴懲；因獨立告訴人桃市府希望從重量刑，法官綜合審酌後，已判處吳男、莊女有期徒刑3年6月與2年8月。

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