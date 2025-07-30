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    保時捷超跑一個move慘噴！路邊起步碰撞機車 淌血維修金額曝

    桃紅色保時捷超跑與機車發生碰撞。（民眾提供）

    桃紅色保時捷超跑與機車發生碰撞。（民眾提供）

    2025/07/30 17:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一輛桃紅色保時捷跑昨天（29日）在北區與機車發生碰撞，騎士受傷送醫，所幸無大礙。車主將愛車開回原廠，小擦撞車損報價竟上看約20多萬元，他在社群提醒大家開車一定要小心，引發網友「騎機車撞到這種車真是人生最大不幸」等熱議，意外歪樓。

    台中市第二分局昨天中午接獲報案，民權路323號前發生汽機車碰撞事故，李姓男子（50歲）駕駛保時捷從路邊起步，準備切入英才路，與騎機車沿文化街直行的林姓女子（61歲）發生碰撞，林女多處擦挫傷，所幸無生命危險。警方協助疏導交通，經酒測，雙方都未飲酒，交通分隊依規定蒐證與處理，事故原因交由鑑定單位研判責任歸屬。

    這輛桃紅色保時捷超跑約500多萬元，是保時捷旗下經典中置引擎雙門跑車，搭載水平對臥四缸渦輪引擎，操控靈活、加速迅猛，是眾多車迷夢寐以求性能座駕，車主不僅選用罕見亮桃紅塗裝，還搭配白色鋁圈與側邊Porsche拉線塗裝，個性鮮明，十分吸睛。

    但真正讓車主心疼的是，李男當天下午將愛車開回原廠，結果發現車輛左側前葉子板、輪圈、側裙與車門多處凹陷或刮傷，初估維修費至少超過20萬。消息一出，網友紛紛熱議，「這色系好像寶可夢裡的『超夢』版保時捷」、「一個左轉20萬，車主心在淌血」、「看起來像玩具，維修費卻超現實！」

    警方獲報到場處理。（民眾提供）

    警方獲報到場處理。（民眾提供）

    保時捷左側的前葉子板、輪圈、側裙與車門多處凹陷或刮傷。（民眾提供）

    保時捷左側的前葉子板、輪圈、側裙與車門多處凹陷或刮傷。（民眾提供）

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