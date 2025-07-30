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    16天連殺2人 中橫「雙桶屍案」凶手楊鴻儒判無期定讞 確定逃死

    16天連殺2人的中橫「雙桶屍案」兇手楊鴻儒，由兩個死刑，改判無期徒刑定讞，確定逃死。（民眾提供）

    16天連殺2人的中橫「雙桶屍案」兇手楊鴻儒，由兩個死刑，改判無期徒刑定讞，確定逃死。（民眾提供）

    2025/07/30 16:43

    〔記者張文川／台北報導〕經營賭場的台中市男子楊鴻儒，2015年6月至7月間，於16天內連續殺害2人，將陳姓友人、賴姓賭友活活塞入鐵桶窒息致死，再棄屍中橫公路，一審、二審、更一審都認定他具反社會人格、手段凶殘，2罪判處2個死刑，最高法院2度發回更審，高等法院台中分院更二審今年1月逆轉改判無期徒刑；最高法院今駁回檢、辯上訴，全案定讞，楊鴻儒確定逃過死刑。

    更三審判決後，檢察官上訴認為，更三審判決未認定楊男的犯罪動機，並爭執是否適用審理逾8年應減刑的事項；楊男則上訴爭執原審已說明的事實認定，做不同解讀，最高法院認為，檢、辯上訴均非適法的上訴第三審理由，故予駁回。

    更三審改判理由指出，本案審理已逾9年，適用刑事妥速審判法、審理逾8年應減刑的事由，且楊男已年逾71歲，罹患腎臟病、健康欠佳，我國男性平均壽命76.94歲，楊男縱有假釋出監的可能，也至少須服刑25年，屆時已年逾9旬，經長期執行至高齡而降低再犯風險，預防再犯的危險性，因此改判無期徒刑、褫奪公權終身。

    楊男曾因強盜財物被判刑17年8月，2012年假釋出獄後3年，再犯此2件殺人案。判決指出，楊鴻儒與陳姓死者是朋友，陳男與楊姓女富商交往同居，楊男凱覦楊女的財力，萌生殺害陳男，自已取而代之的殺人犯意。

    2015年6月27日楊男邀陳男出遊，伺機對陳男下安眠藥，再把陳男塞入綠色鐵桶，加蓋密封後，開車載到中橫公路花蓮路段棄置，陳男在桶內缺氧窒息身亡。

    楊鴻儒另與賴姓男子因賭博而熟識，賴男懷疑楊鴻儒設局詐賭，多次向友人透露想檢舉，也曾在賭場外阻撓賭客進入，楊鴻儒怨恨賴男而起殺機，且於殺害陳男後，時隔多日都無人發現，自認此殺人手法可行，起意如法炮製再殺賴男。

    2015年7月12日，楊男邀約賴男到台東旅遊，途中對賴男下安眠藥劑，將他「倒頭栽」塞入鐵桶內活活悶死，棄置於陳男鐵桶附近約200公尺處。

    台中地院一審、台中高分院二審都認為楊鴻儒觸犯最嚴重之罪行，鑑定顯示楊有反社會型人格，有侵略及攻擊性，道德感薄弱，2件皆判處死刑；最高法院兩度發回更審，更一審認楊男罪無可逭，仍判死刑；更二審今年1月22日逆轉改判無期徒刑，最高法院今日判決定讞。

    中橫公路花蓮路段找到2個裝有屍體的桶子，此「雙桶屍案」當年震驚社會。（警方提供）

    中橫公路花蓮路段找到2個裝有屍體的桶子，此「雙桶屍案」當年震驚社會。（警方提供）

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