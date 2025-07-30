為全聯插旗三灣剪綵 鄉長竟被盜照冒名罵「鄉巴佬」 氣壞報警

李運光受邀參加店開幕剪綵照片，被不明人士盜用並以他名義發布嚴重失禮與歧視字眼的內容。（圖由李運光提供）

2025/07/30 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕全聯福利中心進駐苗栗縣三灣鄉，於26日開幕，為全鄉首間連鎖量販店。鄉長李運光受邀出席剪綵，未料，照片竟遭不明人士盜用並以李運光名義於臉書發布「鄉巴佬」、「店內不可以騎四輪電動代步車」等嚴重失禮與歧視字眼的內容。李運光氣憤不已，已報警處理。

李運光表示，三灣鄉為人口不到6千人的偏鄉，鄉親生活採買，往往得舟車勞頓前往頭份，對於全聯福利中心的進駐，鄉親都很欣喜，不僅大幅提升三灣地區的生活便利性，也為地方注入全新活力，創造了更多在地就業機會。

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李運光也受邀參加開幕剪綵，將照片於個人臉書發布，未料，照片竟遭不明人士盜用，並以他的名義於地方臉書社團「三灣大小事」發布，但發文內容卻寫道「歡迎各位鄉巴佬，沒去過超市的老人家來逛逛，店裡面不可以騎四輪電動代步車以及塑膠袋要錢」、「請各位鄉巴佬守秩序，不要再說先給你這些錢，剩下不夠的1元2元之後再給你，請不要丟三灣人的臉」。

李運光獲悉後，氣憤不已，於個人臉書及地方臉書社團發布聲明，表示該篇發文不是他本人或公所任何人發表的內容，也與店家毫無關聯。他嚴正澄清，該圖片文字內容為遭人惡意剪接、變造，用以混淆視聽、傷害他及店家形象；開幕當天他受邀出席，僅表達對全聯設點三灣、便利鄉親的正面肯定，並未發表任何歧視長輩、貶損鄉親的言論。

李運光表示，他已報警處理，依法追究散播不實訊息者的法律責任，以正視聽、捍衛鄉親的尊嚴與名譽。

鄉長李運光受邀出席剪綵，未料，照片竟遭不明人士盜用並以李運光名義於臉書發布嚴重失禮與歧視字眼的內容。（圖由李運光提供）

李運光受邀參加店開幕剪綵，將照片於個人臉書發布。（取自李運光臉書）

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