為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    最安全第3名！金門也有「行人地獄」 走斑馬線被機車撞

    金門縣金城鎮公所前斑馬線，發生機車騎士撞上走在斑馬線行人的交通事故。（金門縣察局提供）

    金門縣金城鎮公所前斑馬線，發生機車騎士撞上走在斑馬線行人的交通事故。（金門縣察局提供）

    2025/07/30 16:12

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天表示，金城鎮公所日前發生機車騎士撞上1名走在斑馬線行人的交通事故，經調查，已對林姓機車女騎士開出罰單，並再次提醒汽機車駕駛人，行經無號誌路口或轉彎，尊重「行人路權」。

    金城分局表示，位於車輛頻繁的民生路、金城鎮公所前斑馬線，28日下午5點30分發生交通事故，林姓女子騎普通重型機車由東門圓環往縣府方向，與當時從鎮公所前走斑馬線正要往金城車站的翁姓女子發生碰撞，翁女手、腳輕微擦傷，由消防隊送衛福部金門醫院治療。警方對林姓騎士酒測，沒有酒駕情形，林女說，沒有注意到斑馬線有人。肇事原因待查。

    民眾反映，時值暑假期間，常見機車族在馬路呼嘯而過，尤其在無號誌路口的斑馬線險象環生。金城分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，有行人穿越行人穿越道時，不暫停禮讓行人先行通過，以致肇事致人受傷，處7200元以上、3萬6000元以下罰款，吊扣駕駛執照1年。

    《天下雜誌》去年調查「走在街上安不安全？」議題中，金門縣入選為全國感覺最安全的5大城市排名第3名。

    發生機車騎士撞上行人交通事故後，警方在現場交通管制。（金門縣察局提供）

    發生機車騎士撞上行人交通事故後，警方在現場交通管制。（金門縣察局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播