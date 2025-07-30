最安全第3名！金門也有「行人地獄」 走斑馬線被機車撞

金門縣金城鎮公所前斑馬線，發生機車騎士撞上走在斑馬線行人的交通事故。（金門縣察局提供）

2025/07/30 16:12

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天表示，金城鎮公所日前發生機車騎士撞上1名走在斑馬線行人的交通事故，經調查，已對林姓機車女騎士開出罰單，並再次提醒汽機車駕駛人，行經無號誌路口或轉彎，尊重「行人路權」。

金城分局表示，位於車輛頻繁的民生路、金城鎮公所前斑馬線，28日下午5點30分發生交通事故，林姓女子騎普通重型機車由東門圓環往縣府方向，與當時從鎮公所前走斑馬線正要往金城車站的翁姓女子發生碰撞，翁女手、腳輕微擦傷，由消防隊送衛福部金門醫院治療。警方對林姓騎士酒測，沒有酒駕情形，林女說，沒有注意到斑馬線有人。肇事原因待查。

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民眾反映，時值暑假期間，常見機車族在馬路呼嘯而過，尤其在無號誌路口的斑馬線險象環生。金城分局表示，依道路交通管理處罰條例規定，有行人穿越行人穿越道時，不暫停禮讓行人先行通過，以致肇事致人受傷，處7200元以上、3萬6000元以下罰款，吊扣駕駛執照1年。

《天下雜誌》去年調查「走在街上安不安全？」議題中，金門縣入選為全國感覺最安全的5大城市排名第3名。

發生機車騎士撞上行人交通事故後，警方在現場交通管制。（金門縣察局提供）

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