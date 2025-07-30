缺錢美白牙齒 女聯手機車行詐貸反被坑

姚姓女子缺錢美白牙齒，夥同基隆林姓夫妻經營的機車行，佯稱購買機車向貸款公司詐貸15萬元。基隆地檢署將姚等3人依詐欺罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

2025/07/30 15:55

〔記者林嘉東／基隆報導〕姚姓女子缺錢美白牙齒，勾結經營機車行的林姓夫婦，假裝購買1台機車，貸了15萬元車貸後，卻全進了林姓夫婦口袋，姚女未拿到車、也沒分到贓款，詢問貸款公司，「款項不是應該匯給申請人嗎？」才東窗事發。基隆地檢署今（30日）偵結，將姚女等3人依涉詐欺罪起訴。

起訴書指出，林男與邱姓妻子分別在基隆市中正區、中山區各經營1家機車行，獲知友人姚女需要錢美白牙齒，明知她無購買機車的意思，仍協助向他們固定往來的1家民間貸款公司申請貸款。

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姚女去年4月間依林姓夫妻指示，佯稱要向林所經營機車行購買1台機車，向貸款公司申請機車分期方案、取得15萬元貸款，使該貸款公司受騙、核撥款項至車行。

但姚女始終未收到15萬元，跑去貸款公司詢問，「款項不是應該匯給申請人嗎？」貸款公司察覺有異才知受騙，報警提告姚女等3人詐欺罪。 警方根據林、邱與姚女手機LINE對話內容，認定林、邱協助姚女向貸款公司申請車貸，取得15萬元貸款事實；姚女的友人則稱，姚女因為缺錢美白牙齒，才接受林、邱指示，向貸款公司申請購車貸款，想不到15萬元貸款下來，林、邱卻拒絕分錢給她，她不僅沒拿到車還要分期繳納車貸。

檢方調查後，認定林男、邱女與姚女共同涉犯詐欺罪，將3人提起公訴。

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