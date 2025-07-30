垃圾車司機「脫離路線」偷運廢棄物141次 貪污35萬判2年8月

蕭姓業者把廢棄物拿到陳姓清潔隊員駕駛的垃圾車。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/30 16:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市環保局勾稽垃圾車的GPS行車軌跡，發現王姓清潔隊員涉嫌媒介陳姓約聘僱垃圾車司機（已解雇），幫蕭姓非法業者清運垃圾，陳員涉嫌收賄12萬餘元，駕駛垃圾車「脫離路線」，幫蕭男載垃圾到焚化廠共計141次，蕭男獲得不法利益35萬餘元，台中地院一審依違反貪污治罪條例等罪名，判處陳員2年8月徒刑，犯罪所得12萬餘元沒收，陳上訴二審，高等法院台中分院今天維持原判決，可上訴三審。

至於其他共犯被告，台中地院一審依幫助犯非法清理廢棄物罪，判處王姓清潔隊員於8月徒刑，緩刑2年，條件是向公庫支付2萬元，接受法治教育3場次；蕭姓業者依交付賄賂罪判刑2年，緩刑5年，條件是向公庫支付12萬元，接受法治教育3場次，犯罪所得35萬餘元沒收，他們未上訴而確定。

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判決書指出，環保局於2023年間，稽核垃圾車的衛星定位行駛軌跡，發現陳員駕駛垃圾車「脫離路線」，通報檢警調查，始知中市環保局規定，代為清運焚化民營公司的垃圾，每公噸收費約2500元，垃圾清運業者蕭男，於2019年透過王員，在台中一家餐廳認識陳員，由陳員駕駛垃圾車至南屯指定地點，「接駁」蕭男收取的垃圾後，載運到焚化廠，每次約500公斤。

至於違法利益，檢方認定，蕭男每2至3次給賄款1000至2000元，共計向陳員行賄12萬餘元，蕭男的不法利益則有35萬餘元，2人於案發之後，將這些錢繳交給台中地檢署，台中地院一審時都宣告沒收。

陳姓清潔隊員駕駛垃圾車「脫離路線」，於定點向蕭姓業者載運垃圾。（記者張瑞楨翻攝）

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