毒品通緝犯拒捕連撞4車逃亡 新北警4小時逮人

三重警分局追緝拒捕駕駛，他一路高速衝撞車輛，警方從後追緝。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/30 15:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重警方在市區攔查一輛違停白色賓士，未料駕駛拒停，還從車陣中竄出逃亡，警方自後緊追，不斷提醒騎士注意，但疑犯仍衝撞4車，撞傷一名騎士後逃逸，警方先到台北市萬華查獲犯案車輛，又趕到板橋查獲洪姓毒品通緝犯，將他押解歸案，並依公共危險罪嫌送辦，續追是否涉及毒駕。

新北市警三重分局巡邏員警，29日下午3時30分巡邏途經三和路、六張街口，發現一輛白色賓士違停路邊，上前攔查時，駕駛突然駕車逃逸，員警上前追緝，一路追到三和、仁愛街口，嫌犯見前方車陣，仍硬從兩車間穿越，不慎擦撞2部自小客及1台機車，造成車輛受損；疑犯逃到三和路、自強路口迴轉，隨後擦撞一部機車，造成71歲騎士李翁，手腳擦挫傷，意識清楚，送醫幸無大礙，但嫌犯趁隙逃離。

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由於三重市區人車眾多，警方擔心疑犯玩命高速逃竄，恐影響沿途人車安全，未再追逐，改以車追人追查，專案小組隨後在台北市重慶北路、敦煌路口找到涉案轎車，派遣鑑識人員採證，持續追緝駕駛。

專案小組全力追緝，迅速鎖定駕駛為被通緝48歲洪姓毒品通緝犯，循線追緝，在當晚7時30分，到板橋區銘傳街將犯嫌查緝到案；洪嫌辯稱，因心虛通緝被發現被逮，拒檢逃逸，警詢後依毒品案通緝解送新北地院歸案，並依公共危險罪移送新北地檢偵辦，請示檢方過濾是否毒駕。

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警方4小時內趕到板橋逮人。（記者吳仁捷翻攝）

三重警分局追緝拒捕的駕駛，他一路高速衝撞車輛，警方追緝之際，提醒用路人閃避。（記者吳仁捷翻攝）

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