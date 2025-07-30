豪雨農田淹水原因找到了！兄弟檔狂偷16處抽水機電纜線遭逮

彰化出現抽水機電纜線大盜，賴姓兄弟經常趁夜行竊。（民眾提供）

2025/07/30 14:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕連日豪雨導致彰化農田積水嚴重，部分地區排水功能癱瘓，經查竟是抽水設施電纜線遭剪斷偷竊。彰化警方獲報組成專案小組調查，發現賴姓兄弟涉嫌在北斗、田中與溪州地區犯下16起竊案，導致農田抽水機停擺，警方埋伏追查月餘，昨日終於在一處無水無電的廢棄工廠內逮捕兩人，警方訊後依竊盜罪移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，賴姓兄弟鎖定偏遠農田、廢棄工廠及閒置住宅，並趁夜行竊，剪斷抽水機或設施的電纜線變賣，光是溪州鄉就有8處受害，不少農民發現抽水機無法運作，眼看農田積水卻束手無策，損失慘重。

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北斗警分局表示，獲報後組成專案小組，調閱監視器畫面交叉比對後，發現兩名男子共乘機車，行跡可疑。進一步調查發現，兩人躲藏在溪州一處無水無電的廢棄工廠，還刻意避開人車路線企圖規避追查。近日見時機成熟，昨日凌晨持拘票破門攻堅，果然在廠房內查獲賴姓兄弟及全套作案工具。

警方表示，賴姓兄弟2人無業，疑因知道自己遭通緝，長期在外躲藏，不時窩藏廢棄工寮避風頭，2嫌被捕後聲稱，不記得偷竊多少電纜線跟變賣所得，對此警方正清查是否還有其他共犯或銷贓管道，呼籲民眾加強巡查，避免類似竊案再度發生。

賴姓兄弟躲藏在溪州一處無水無電的廢棄工廠。（民眾提供）

警方在廠房內查獲賴姓兄弟及全套作案工具。（警方提供）

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