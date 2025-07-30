碎屍魔張介宗8月首度開庭 受害家屬「正面對決」

張介宗涉殺3婦人又分屍，被檢方求處死刑。（資料照）

2025/07/30 14:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌殺害、分屍大嫂及2名女性友人的「碎屍人魔」張介宗，今年5月28日被依殺人罪起訴，並求處死刑，將於8月14日首度在高雄地方法院開庭審理，被害3人的家屬「正面對決」，向法官聲請參與審判獲准，將可以在國民法官面前陳訴己見，還給死者一個公道。

73歲老翁張介宗去年11月29日起，涉嫌殺害75歲黃姓兄嫂、及在公園結識的71歲張婦、楠梓區71歲趙林姓婦人，並在前鎮區老舊公寓將3人殺害分屍後，陸續將屍塊分批丟入前鎮區5號船渠。

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東窗事發後，張嫌面對警方偵訊，始終保持緘默拒絕配合，檢警動員大批人力到棄屍處前鎮5號船渠周邊，打撈遇害的3名婦人遺骸，並將在張嫌屋內採集到的血跡證據、凶器和打撈到的屍塊重複比對，經法醫密集採檢，陸續完成鑑定報告製作。

不過，張介宗一直否認殺害3人，只坦承3名婦人去過他家，但不認殺人犯行，檢方認為3名婦人遇害事證已鞏固，5月28日偵結後依殺人等罪起訴，並向法院求處3個死刑，全案將由國民法官進行審理，是否成為國民法官設立後第一個判死對象，備受外界矚目。

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