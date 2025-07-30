為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭酒駕男擦撞路邊車 側翻後連轉2圈嚇壞後方車

    藍車翻覆瞬間揚起大量粉塵。（民眾提供）

    藍車翻覆瞬間揚起大量粉塵。（民眾提供）

    2025/07/30 14:26

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今天上午發生1起交通事故，37歲何姓男子駕駛藍色轎車沿大波路二段往宜蘭方向行駛，因酒駕疑似偏離車道，擦撞路邊1輛白色轎車後，當場側翻還連轉2圈，所幸後方來車見狀，緊急煞停未釀追撞事故，何男酒測值超標，被依公共危險罪送辦。

    何男駕駛藍色轎車沿大坡路二段往宜蘭方向行駛，剛過路口不久，車體卻不斷偏離車道，導致右前車頭直接擦撞停放路邊的白色轎車左車輪，現場瞬間揚起大量粉塵，停滯的白車被推撞後，往右前方移動撞上路樹停下，藍車則因撞擊力道猛烈彈出，側翻並連轉2圈才停下。

    車禍後，何男在路人協助下爬出車外，警消獲報到場，何男並無明顯外傷，堅持不送醫，經警方酒測值，酒精濃度達每公升0.31毫克，超過法定標準，依公共危險罪送辦，詳細車禍原因尚待警方釐清。

    事故發生當下，後方還有1輛轎車，所幸保持安全距離，才有緩衝時間緊急煞停，並未再釀追撞事故，藍車翻車後，側倒於路中央，因橫躺雙黃線上，警方趕緊到場交管，指揮左右來車閃避。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    藍車撞路邊白車翻覆橫躺在雙黃線上。（民眾提供）

    藍車撞路邊白車翻覆橫躺在雙黃線上。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播