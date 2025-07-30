宜蘭酒駕男擦撞路邊車 側翻後連轉2圈嚇壞後方車

藍車翻覆瞬間揚起大量粉塵。（民眾提供）

2025/07/30 14:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市今天上午發生1起交通事故，37歲何姓男子駕駛藍色轎車沿大波路二段往宜蘭方向行駛，因酒駕疑似偏離車道，擦撞路邊1輛白色轎車後，當場側翻還連轉2圈，所幸後方來車見狀，緊急煞停未釀追撞事故，何男酒測值超標，被依公共危險罪送辦。

何男駕駛藍色轎車沿大坡路二段往宜蘭方向行駛，剛過路口不久，車體卻不斷偏離車道，導致右前車頭直接擦撞停放路邊的白色轎車左車輪，現場瞬間揚起大量粉塵，停滯的白車被推撞後，往右前方移動撞上路樹停下，藍車則因撞擊力道猛烈彈出，側翻並連轉2圈才停下。

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車禍後，何男在路人協助下爬出車外，警消獲報到場，何男並無明顯外傷，堅持不送醫，經警方酒測值，酒精濃度達每公升0.31毫克，超過法定標準，依公共危險罪送辦，詳細車禍原因尚待警方釐清。

事故發生當下，後方還有1輛轎車，所幸保持安全距離，才有緩衝時間緊急煞停，並未再釀追撞事故，藍車翻車後，側倒於路中央，因橫躺雙黃線上，警方趕緊到場交管，指揮左右來車閃避。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

藍車撞路邊白車翻覆橫躺在雙黃線上。（民眾提供）

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