3賊發現「大祕寶」 半夜闖空門搬走藝品收藏家150萬珍藏

新竹縣新湖警分局7天內偵破闖空門百萬藝品竊案，尋回木雕等贓物。（新湖警分局提供）

2025/07/30 16:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣湖口鄉1處民宅被楊姓藝品收藏愛好者當成藏品的「大保險箱」珍藏所愛，范姓、馮姓及徐姓涉嫌專門闖空門的3男意外發現大祕寶，深夜摸黑偷走多件木雕、字畫、銅器及茶葉等價值約150萬財物。新湖警分局過濾路口等相關監視器畫面迅速鎖定犯案車輛，掌握徐男犯後已先因通緝被抓入獄，借提後突破心防，7天內順利破案物歸原主。

警方說，這起深夜住宅竊案發生在3月1日，7天後，在作案的范姓男子和馮姓男子還來不及銷贓前就破獲，一件不少尋回失物。

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被害人喜歡收藏木雕、佛像、茶葉、字畫或是銅器等藝品，件件價值不菲，存放倉庫被范姓男子等3人組成的闖空門集團發現。

警方調查，范男夥同馮、徐2男，案發當晚開了一輛懸掛失竊車牌的車，深夜無視一旁還有其他住戶，大搖大擺從沒有上鎖的窗戶侵入，合力把屋內的財物搬上車逃逸。

警方循線追查，以車追人，發現徐男因為竊盜案通緝落網入監，借提訊問突破心防，鎖定同夥范男落腳處，經埋伏，在贓物藏匿處當場逮捕范男，起獲木雕、佛像、字畫、茶葉共40多件，另有安非他命1包、吸食器等贓證物，最後拘提馮男到案。訊後將全案依加重竊盜、毒品等罪嫌究辦。

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新竹縣新湖警分局尋回40多件失竊贓物。（新湖警分局提供）

新竹縣新湖警分局尋回40多件失竊贓物。（新湖警分局提供）

新竹縣新湖警分局尋回40多件失竊贓物。（新湖警分局提供）

新竹縣新湖警分局尋回40多件失竊贓物（新湖警分局提供）

監視器拍下竊賊犯案身影。（新湖警分局提供）

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