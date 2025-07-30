藝人凌威威涉暴力討債擄人案 現身喊冤強調「未傷人」

藝人凌威威涉擄人傷人案，現身喊冤強調「未傷人」，指控警方處理過程荒腔走板。 （記者謝武雄攝）

2025/07/30 13:50

〔記者謝武雄／桃園報導〕51歲藝人凌威威日前捲入一起暴力討債事件，她涉嫌協助2名友人向莊姓男子追討52萬8千元債務，遭警方依現行犯逮捕移送法辦；凌威威今出面喊冤，強調並未傷人，雖然拿出防身小刀要求莊男匯款，但小刀卻被莊男奪走，他不僅劃傷自己也劃傷廖女，所有傷勢皆是莊男自己所為，警方不查還沒收手機及行車記錄器，並指控她為主謀，處理過程荒腔走板，嚴重失職。

本名為謝伊琪的凌威威說，受好友之託，才去幫忙跟莊姓男子討債，當時本來約在台中咖啡廳談判，之後則是莊男的廖姓女友來了，咖啡廳的座位不夠，才移駕到車上，可是莊男只花三分鐘就可以將彼特幣帳戶轉帳，卻遲遲不肯匯款，車子才開上高速公路。

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凌威威說，由於莊是台中有名黑道，擔心對方會傷害到她，期間還下交流道到便利商店買了一把美工刀防身，未料在車上莊男遲遲不肯還錢，她忍無可忍，拿出美工刀要求莊男匯款，豈料，莊男搶走她的美工刀後，開始朝身上自殘，並刺傷一旁女友，導致整個場面開始變調。

凌威威控訴，員警沒收她的手機及行車記錄器的畫面，並指控她為傷害莊男的主謀，根本不理會她的陳述，並直言「從來沒見過這麼爛的警察」，強調自己全程僅是持刀自保，並無傷人行為。

警方︰偵辦過程皆依規依程序辦理

八德警分局表示，是接獲報案才趕往現場將凌威威等3人依現行犯逮捕，扣留手機部份、行車紀錄器是為了釐清案情及雙方通聯內容，偵辦過程皆依規依程序辦理。

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