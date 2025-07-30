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    台中驚爆天價詐騙案 退休老師、醫生被「拔插頭」噴飛1.4億

    第五分局偵查隊長謝志遠（圖右）近日接受電台專訪，分享近期高發詐騙態樣、真實案例。（警方提供）

    第五分局偵查隊長謝志遠（圖右）近日接受電台專訪，分享近期高發詐騙態樣、真實案例。（警方提供）

    2025/07/30 13:50

    〔記者許國楨／台中報導〕別以為自己不會中招！台中市北屯區近期接連傳出多起高額詐騙案，被害人從退休老師、長者到醫師都有，在精心設局中慘遭洗劫，總損失金額超過1.4億元，詐團則「拔插頭」斷尾，讓被害人完全失去聯絡管道，發現受騙卻為時已晚。

    所謂「拔插頭」是詐團常用手法，通常發生在詐騙最後階段，當被害人已被誘騙匯出大筆資金後，詐團會突然切斷聯繫方式、關閉假網站、假App或投資平台，最後將受害者踢出群組並封鎖帳號。

    台中市第五分局偵查隊長謝志遠受訪表示，分享近期高發詐騙態樣、真實案例，根據統計，今年前五月北屯詐騙案件前三高類型為「假投資」、「網路購物」、「假交友詐騙」，其中假投資最為猖獗，已連續高居財損榜首，但其他型態詐騙也是層出不窮。

    一名醫師在網路上與自稱「理財專員」結識，對方不僅長期談心拉近關係，還誘導其投入多筆「短期獲利」標的，竟在數月內先後匯出或面交逾5000萬元，還有一位長者誤信假公會會員推薦「靈骨塔投資專案」，初期對方不斷營造穩賺不賠假象，甚至編造成功轉手案例，最後人間蒸發，被害人血本無歸，損失高達630萬元。

    另一名退休老師則是陷入假檢警陷阱，對方以「你涉及洗錢案」為由要求「線上偵查」，甚至搬出「偵查不公開」的專業術語，要求將名下資產交由指定帳戶保管以示清白，退休老師深信不疑，一步步將積蓄全數轉出，損失金額高達9000萬元，直到兒女發現報警才驚覺遭詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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