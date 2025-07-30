躲垃圾堆、帆布與輸送帶下方...... 回收場雇非法移工跟移民署「捉迷藏」 45人落網

回收場內堆滿壓縮紙箱與寶特瓶山，空氣悶臭、垃圾散落一地。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/30 12:50

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市樹林一間資源回收場雇用大量外籍非法移工，移民署新北專勤隊掌握事證後，會同市府及警政單位上門查察，起初現場一片鴉雀無聲，經地毯式搜尋後，才驚見許多人藏身在垃圾堆、帆布下，甚至還躲在輸送帶下方，最後查獲45名越南籍移工非法從事垃圾分類工作，其中15人還是失聯移工。

移民署新北專勤隊今表示，日前接獲檢舉，新北市樹林區柑園路一段某資源回收場，疑似聘僱大量非法移工，於是在本月17日會同新莊、樹林警分局及環保、勞工局等單位，出動20名人員實施聯合查察。

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查察一開始，只見到2名本國籍員工前來企圖拖延時間，隨後在雜物、紙箱堆及寶特瓶山搜尋，卻一無所獲，但轉往2樓巡查時，陸續發現藏匿移工與垃圾融為一體，還有人鑽進寶特瓶堆及帆布下閉氣噤聲，甚至還有人躲在輸送帶底部夾縫，無所不用其極施展「隱身術」，而有些移工雙手上沾滿油污、腳邊堆著分類好的瓶罐，瞎掰「只是來玩的」，令查察人員哭笑不得。

專勤隊指出，現場共查獲45名越南籍移工非法從事垃圾分類工作，他們都是每天工作8小時，日領1千元，其中15名為失聯移工，逃逸時間約1至3年，將由移民署收容後遣送返國，另外30名則為違規兼職移工，回收場蔡姓負責人也因違反就業服務法，聘僱未經許可或他人所申請聘僱之外國人等相關規定，函送新北市勞工局裁罰。

新北專勤隊隊長黃奕崗呼籲，雇主違法聘用移工，最高可處75萬元的罰鍰，至於合法移工亦不得擅自從事許可以外的兼職「賺外快」，否則將可能面臨被廢止聘僱許可，不得再留台工作。

查獲45名非法從事垃圾分類工作的越南籍移工，移民署專勤隊人員帶回調查。（記者陸運鋒翻攝）

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