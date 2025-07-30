職業軍人「兼職」賣帳戶 賺3500元賠7萬獲緩刑

台中地方法院依洗錢罪判處楊姓職業軍人6月徒刑，併科罰金3萬元，但諭知緩刑2年，給楊男自新機會。（記者張瑞楨攝）

2025/07/30 13:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕月入4萬3000元的楊姓職業軍人，2023年上網找「兼職」工作，把自己兩個銀行帳戶提供給詐欺集團，他還幫忙用被害人的匯款，購買虛擬貨幣轉交給上級，賺到3500元，台中地院法院審理時，他賠償兩名被害人約7萬元，法官認為他坦承犯行，已與2名被害人和解，依洗錢罪輕判徒刑6月，併科罰金3萬元，諭知緩刑2年，以勵自新。

判決書指出，楊男2023年7月3日將自己名下的兩個銀行帳號等資料，用LINE傳送給「帛橙Y」，並將銀行帳戶綁定虛擬貨幣的買賣平台帳戶，同年7月3日至8日，3名受詐欺的被害人，匯款各5萬、2萬、3萬，合計10萬元至楊男的帳戶，楊男再把贓款購買虛擬貨幣交給「帛橙Y」，獲得3500元的報酬。

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台中地院審理時，楊男指自己是職業軍人，月薪4.3萬元，在網路上尋找「兼職」而結識「帛橙Y」，但他並未與「帛橙Y」見過面或通過電話，法官認為他應知把帳戶提供給未曾謀面的「帛橙Y」使用，極可能遭濫用詐財，但他卻提供帳戶，還幫忙提領或轉匯贓款，購買虛擬貨幣交付予「帛橙Y」，足以認他與「帛橙Y」具有共同詐欺取財及洗錢的「不確定故意」，依洗錢罪論處，判刑6月，併科罰金3萬元。

不過，法官也強調，楊男案發時僅21歲，年紀尚輕，難免思慮不周，致罹刑章，犯後終能坦承犯行，並與兩名被害人和解，如數給付賠償完畢，第三位被害人應法院通知到庭調解，卻未到庭，楊男因而未能賠償這名被害人，但可認定楊男經此教訓，應能知所警惕，無再犯之虞，諭知緩刑2年，以勵自新，全案可上訴。

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