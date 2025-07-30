高雄綁架案》金庫掌握在父手中 主嫌「將錯就錯」綁走一家三口

警方在蓮池潭打撈手銬等作案工具。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/30 11:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕涉嫌策畫綁架林姓一家三口的主嫌王富灃，原本只打算綁走林家父親，但沒想到計畫啟動後，第一個現身的竟是林家兒子，王男「將錯就錯」把綁票案持行到底，林家兒子跟老爸因關係不睦，第一時間不願向父親求助，綁匪只好再設局綁走林母，沒想到林家的金庫掌握在林父手中，最後還是林父現身付贖救出妻兒，才讓一家三口得以平安獲釋。

據了解，王富灃（37歲）本身也是從事地下放貸，但他的生意規模不大，曾多次耳聞林姓男子是多組地下放貸同行的幕後金主，王男起心動念，打算撈一筆後直接退休享福；林找來有聚眾鬥毆前科的友人蔣忠穎（另行通緝）協助，兩人從今年3月起開始籌劃，先四處購買電擊棒、手銬等物品，再租房子作為肉票藏暱處所後，今年5月再招來周姓和鄂姓小弟協助，4人分工完成後，隨即展開綁票計畫。

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王男原本只打算將林姓男子擄走再勒贖金錢，沒想到計畫實施當天，來赴約的竟是林男兒子，王男只好「將錯就錯」，痛打林兒後逼他騙父親出面，但王男沒掌握到，林家父子關係不睦，林兒不肯低下頭向父親求助，於是只好把目標轉向林母，林母被綁匪用兒子的手機傳訊約出後，本以為是要跟兒子一起共進午餐，沒想到自己才剛現身也被綁走。

由於林家的金庫一直由林父掌握，林母被綁走後，最多也只拿得出300萬元，但金額遠低於王男索討的1億元，眼見計畫一再受阻，王男只好再用林母的手機將林父騙出，一家三口在24小時內全被綁走，最還是林父先收回一筆610萬元欠款，並從自家保險箱裡取走530萬元現金，將1140萬元交給綁匪後才平安獲釋。

林家三口獲釋後立即報警，警方透過案發地監視器畫面以車追人，不到3天就掌握綁匪身分，並攻堅逮捕王男及周姓2名小弟，可惜的是，蔣忠穎在肉票獲釋後隔天一早，就從小港機場飛去越南，他雖然可以分到600萬元，但這筆錢則是讓他的前妻幫忙代收、保管，前妻去找王男拿錢時，也沒拿到現金，只拿到一張600萬本票，但都被警方扣押在案。

警方在蓮池潭打撈手銬等作案工具。（記者黃佳琳翻攝）

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