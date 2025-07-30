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    首頁　>　社會

    三元能源火警已半個月！ 逾300里民抗議台泥傲慢 總經理鞠躬道歉

    小港里民高舉「台泥傲慢公司」等抗議布條。（記者洪定宏攝）

    小港里民高舉「台泥傲慢公司」等抗議布條。（記者洪定宏攝）

    2025/07/30 13:08

    〔記者洪定宏／高雄報導〕隸屬台泥集團的三元能源科技公司7月14日爆炸火警，造成15人送醫，案發半個月，當地的高雄市小港里里民依舊擔驚受怕、心有餘悸，今天集結逾300人抗議「台泥傲慢」，要求遷廠；三元公司總經理薛人禎接下抗議書，並多次鞠躬道歉。

    小港里里長洪世春痛批，三元公司存在「8大罪狀」，包括言而無信、謊話連篇、態度高傲、事前拒絕溝通、事發推諉責任、災後污染環境、毫無社會責任、製造社區恐慌。

    今天上午9點半，超過300位里民在三元公司門口集結抗議，白布條寫「台泥傲慢公司」、「沒有社會責任的三元滾蛋」、「拒絕當不定時炸彈鄰居」、「三元白賊公司」等等，並高喊「三元能源，滾」、「三元大火，居民火大」。

    薛人禎回應說「都是我們的錯」，強調後續收尾工作，不讓一絲一毫的污染飄出，並確保安全，也保障小港區員工的薪水，與鄉親做好溝通及服務。台泥集團發言人葉毓君表示，公司已在7月29日發布第一份報告，將固定每2週至1個月在網站公開，並將紙本報告送交里長辦公室。

    小港里民要求「沒有社會責任的三元滾蛋」。（記者洪定宏攝）

    小港里民要求「沒有社會責任的三元滾蛋」。（記者洪定宏攝）

    小港里民拒絕不定時炸彈鄰居。（記者洪定宏攝）

    小港里民拒絕不定時炸彈鄰居。（記者洪定宏攝）

    三元能源科技公司總經理薛人禎（中背對者）鞠躬道歉。（記者洪定宏攝）

    三元能源科技公司總經理薛人禎（中背對者）鞠躬道歉。（記者洪定宏攝）

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