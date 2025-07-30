砂石車司機擁槍兼涉販毒 台南「六甲勝哥」栽了

綽號「六甲勝哥」的45歲施姓男子（中）涉嫌持有槍毒被逮。（南市刑警大隊提供）

2025/07/30 12:59

〔記者楊金城／台南報導〕綽號「六甲勝哥」的45歲施姓男子，是名砂石車司機，兼差涉嫌販賣毒品、討債，被台南市刑警大隊查獲持有槍毒，全案依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送台南地檢署偵辦，施嫌被諭令6萬元交保。

警方追查，施男任職砂石場預拌混凝土車司機，夜間兼差涉及賭場圍事、討債行為，討債時常配戴手銬、防彈背心，甚至隨身攜槍自保。這次查獲施男涉嫌持有改造手槍2支、彈匣3個、子彈22顆、毒品海洛因1包（毛重1.15公克）、安非他命5包（毛重44.11公克）、毒品咖啡包11包、依托咪酯煙油575公克（可製450顆煙彈，估價約100萬元）及防彈背心、手銬、電鑽等證物。

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施嫌生性多疑，經常變換住所及交通工具，南市刑大專案小組派員暗中跟監蒐證才展開查緝行動，施嫌因服用依托咪酯助眠熟睡中，被逮全無警覺，他在透天厝外牆小陽台連接處藏有小盒子，內裝2把改造槍枝及子彈，也被警方搜出，施嫌平時就靠伸手從窗戶外取用、藏放改造槍，他也曾從住處2樓拋下毒品與藥腳交貨，目前警方持續追查槍毒上游來源。

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南市刑警大隊查獲綽號「六甲勝哥」的45歲施姓男子涉嫌持有槍毒。（警方提供）

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