貴婦奈奈一家人醫美診所減脂害命 麻醉醫師過失致死罪判刑

網紅貴婦奈奈。（資料照）

2025/07/30 12:48

〔記者楊國文／台北報導〕何姓女子2016年到網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）丈夫黃博健、公公黃立雄開設的杏立博全醫美診所，接受減脂、拉皮療程，疑因醫療疏失死亡，黃氏父子和貴婦奈奈一家人後來捲款10億元潛逃，檢方依過失致死罪起訴麻醉醫師胡耿華；高等法院今維持一審判決結果，仍判胡耿華6月徒刑、緩刑2年，可上訴。

民事部分，高等法院判決黃立雄、黃博健父子、胡耿華3人應連帶賠償何女家屬867萬餘元，全案上訴後，最高法院判決應連帶賠償867萬元確定。

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檢方調查，貴婦奈奈曾為丈夫黃博健與公公黃立雄開設的杏立博全醫美診所宣傳，但該診所2018年無預警倒閉，貴婦奈奈與丈夫、公公竟人間蒸發，檢調查出他們全家捲款10億元潛逃加拿，對3人發布通緝。

黃立雄、貴婦奈奈分別於去年5月、今年5月遭遣返回台，均獲得交保，僅黃博健尚未到案。

北檢查出，本案被害人何姓女子2016年到杏立博全醫美診所，進行雙側眼周電波拉皮及聚焦超音波減脂療程，由麻醉醫師胡耿華為她麻醉全身，但過程中何女突然唇色發白、膚色異常，血氧飽和度數值降低，在88％至94％間擺盪長達2小時，可能有呼吸抑制、上呼吸道阻塞或心血管功能抑制等異常情形，但胡醫師評估後，建議繼續療程。

當天療程結束後，39歲何女昏迷不醒，且有呼吸道阻塞的現象，但胡醫師將她留置在診所恢復室，直到晚間8時許才為何女插管並轉送台大醫院，最後仍不治身亡。檢方認定胡男有醫療過失，依過失致死罪起訴。

台北地院審理後，依過失致死罪判胡男6月、緩刑2年。全案上訴，高等法院今判決上訴駁回。

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