新北警局長廖訓誠榮陞警政署副署長 感慨「2個遺憾未完成」

新北市警察局長廖訓誠（中）8月榮陞警政署副署長。（記者賴筱桐攝）

2025/07/30 12:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕警政署發布高階警官人事異動，新北市警察局長廖訓誠榮陞警政署副署長，8月1日起生效。廖訓誠今天出席任內最後一次市政會議，感謝市長侯友宜和市府團隊對警察的支持、照顧。他感慨說，有2個遺憾未能完成，其一是不能與大家一起陪伴市長，在任期最後完成所有市政推動工作，其二是任內無法見證第二行政中心落成。

侯友宜指出，廖訓誠擔任新北市警察局長2年半勞苦功高，新北市幅員遼闊、警民比高、事情繁雜，隨時都有治安狀況，警察局長幾乎24小時待命，他肯定廖訓誠講求團隊合作，公平、公開、透明的人事調動，讓警察同仁在工作崗位上盡心盡力，也提出警察廳舍改建、增設警察配備的完整規劃，讓員警享有好的工作環境，不管下一任警察局長是誰，希望在廖訓誠打下的基礎上持續努力，引領新北市治安穩定往前走。

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廖訓誠表示，很多事情只靠警察的力量不夠，第三方警政、公安稽查，有賴各局處的支持協助，「新北市府是我看過最專業、優秀、強大的團隊」，他感謝新北市405萬名市民，有高素質的市民才能讓城市的治安和交通秩序可以維持，使警察工作順利推動。

「捨不得在這個時間點離開，尤其是帶著遺憾離開。」廖訓誠感性說，最大的遺憾是不能與大家一起陪伴市長，在任期最後完成所有的市政推動工作；另外，他個人的遺憾是第二行政中心將於明年底落成，他無法在任期內見證完工，警察局將搬遷至第二行政中心，建置最先進的勤務指揮中心與戰情中心，未來絕對領先全國。

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