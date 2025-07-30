男子疑感情遭挑撥 3度砸火鍋店、放鞭炮報復

火鍋店店內設備遭損毀。（圖由民眾提供）

2025/07/30 12:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲區1間小火鍋店7月先後3次遭人於深夜燃放鞭炮及毀損店內擺設，有民眾今日將監視器影片公布於「社會事新聞影音」網路社群，引起網友議論。大甲分局指出，滋事的王嫌與女友分手後，懷疑是火鍋店業者謝男在網路挑撥，心生報復，已將主嫌42歲王男與共犯25歲吳男移送偵辦。

警方調查，王男與謝男原本就認識，因王男與女友之前分手，王男懷疑是謝男挑撥2人的感情，導致與女友失和，先後於7月12、21、22日在火鍋店打烊後鬧事，在門口燃放鞭炮及砸店，謝男首次事發後即到大甲派出所報案並提出恐嚇告訴，然對於雙方糾紛原因、監視器影像均有所保留，未提供具體事證；復於第2、3次案發後，謝男再到派出所提出恐嚇及毀損告訴時，方如實告知，因男女感情問題所引發衝突，並提供現場發生過程影像交由警方偵處。

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大甲分局鎖定主嫌為王男（無刑案紀錄）及其共犯吳男（有詐欺及洗錢防制法前科，2人先後於7月25日及7月30日查獲到案，並依恐嚇罪函送偵辦。

火鍋店門口遭饒放大量鞭炮警告。（圖由民眾提供）

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