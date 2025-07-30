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    萬丹傳播妹糾紛槍擊案 屏檢起訴2嫌

    萬丹傳播妹糾紛引發屏東市街頭槍擊案現場（屏東小鎮資訊提供）

    萬丹傳播妹糾紛引發屏東市街頭槍擊案現場（屏東小鎮資訊提供）

    2025/07/30 12:41

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉3月17日凌晨發生一起因為傳播妹糾紛引發的槍擊案，造成5人受傷，屏東地檢署偵查終結，認為嫌犯李文聖、李昇倫涉及殺人未遂等罪嫌提起公訴，屏東地方法院裁定2人繼續羈押。

    該案因今年3月16日屏東市中正路某傳播公司與萬丹菸酒行李文聖，因為傳播妹坐枱陪酒發生糾紛，傳播公司老闆集結10餘人到萬丹菸酒行，持棍棒毀損店內設備及門口車子，李文聖、李昇倫於是同日進行報復，凌晨備妥衝鋒槍、霰彈槍及步槍等高殺傷力武器，並搭乘3輛懸掛別人車牌的車子到處找尋對方下落，正好在屏東市瑞光南路與民生東路口發現砸車的對方人，隨即在街頭開槍掃射，造成5人有背部、肩部、小腿及臉頰等不同部位之槍傷，所幸均無生命危險。

    李文聖、李昇倫犯案後逃逸，經檢警等人全力追緝，於3月28日攜帶犯案槍枝與子彈投案，屏東地檢署聲請羈押獲准，全案偵結後，檢察官認被告李文聖、李昇倫均犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂等罪嫌，應予起訴，屏東法院裁定繼續羈押，檢方將持續查緝相關共犯與槍枝來源，徹底釐清犯罪結構。

    屏東警方進行蒐證（屏東警方提供）

    屏東警方進行蒐證（屏東警方提供）

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