基隆男子騎車使用手機被攔查 趁隙丟毒品難逃警法眼

盧姓男子今天凌晨騎車時違規使用手機被巡邏警員攔下，發現他趁隙將身上毒品丟棄路面，警訊後，將他依違反毒品危害防制條例送辦。（記者林嘉東翻攝）

2025/07/30 12:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局延平街派出所今（30日）凌晨巡邏時，見盧姓男子騎車違規使用手機，上前攔查，未料盧反問：「幹嘛攔我！」試圖逃跑，見警方一前一後包夾後無處可逃後，才乖乖配合掏出證件受檢，警員盤查時，眼尖發現他趁隙將口袋內1包夾鏈袋掏出後丟棄路旁；警方隨即撿起來，經檢測為有毒品反應有的毒品安非他命及依托咪酯1瓶。警訊後，將盧男依違反毒品危害防制條例送辦。

今天凌晨0點30分，第一分局延平街派出所警員楊智軒、陳建飛巡邏至仁愛區仁一路305號前，見前方1名男子邊騎車邊使用手機，遂上前盤查；該男子見警員要求盤查，反質問警員：「幹嘛攔我！」經警方告知他邊騎車邊使用手機已經違規後，仍不願配合，試圖逃走，後來發現警方一前一後將圍住，無路可逃才乖乖配合。

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警方隨後查出該名騎士是34歲的盧姓男子，警方在盤查他身分時，盧男突然從褲子口袋內掏出1個透明夾鏈袋丟棄；警方見狀隨即撿起，發現夾鏈袋內有1包透明結晶狀物品，與1瓶依托咪酯菸油，帶回檢測後有毒品反應。

盧男一度辯稱毒品不是他丟的，企圖脫罪，不過，盧男丟棄毒品的過程，全被警員身上的密錄器拍到；盧男見無可抵賴只好坦承毒品是他的，警訊後，將盧男依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

延平街派出所長徐紹文強調，為期2個月的青春專案，已於7月1日起正式啟動，警方為維護市民深夜治安，將持續針對轄區治安要點，加強巡邏勤務，維護市區治安良好。

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