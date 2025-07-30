人妻狂啪男同事嬌喊「越硬越愛」 綠帽夫見海量鹹濕訊息怒告

台北市人妻與已婚男同事發展婚外情，丈夫發現對話紀錄後憤怒提告，求償300萬元精神撫慰金。台北地院判賠30萬元。（資料照）

2025/07/30 12:01

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市一名人妻與已婚男同事發展婚外情，2人不僅在LINE對話中互訴愛意，更談及婚嫁。丈夫發現對話紀錄後憤怒提告，指控2人侵害其配偶權，向法院求償300萬元精神撫慰金。台北地院審理後認定雙方行為逾越一般社交，嚴重破壞婚姻關係，判賠30萬元。全案仍可上訴。

判決指出，阿德與曉婷（均化名）為夫妻關係，阿德主張，妻子與黃姓男同事不僅多次傳送訊息如「我現在巴不得趕快進來，越大越愛，越硬越愛」、「學長明明是上等品。不論技巧、姿勢、聲音、語調、調情，真的是很厲害又專業」等語。阿德並主張，男同事甚至教唆妻子如何掩飾婚外情，妻子也一再提出離婚要求，導致他精神受創，憤而提告求償300萬元。

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遭控的黃男則辯稱，他與曉婷並無親密來往，訊息僅屬戲謔玩笑的互動，並質疑阿德未經同意截取LINE對話紀錄、侵犯隱私，應不具證據能力。

台北地院審理，勘驗LINE內容，發現2人對話除表達「愛你」、「想一起住」、「等著娶妳」等親密語句，亦多次提及性暗示與幻想，認為對話明顯超出一般異性交往範疇，確認雙方已建立實質戀愛及性關係。至於侵犯隱私部分，法官則指，婚外情多屬隱密，舉證困難，阿德所採取手段尚未逾越必要限度，且對話截圖內容具證據能力。

法官指出，黃男明知曉婷已婚卻仍發展婚外情，行為已嚴重侵害阿德的婚姻配偶權，判黃男、曉婷應連帶賠償30萬元精神慰撫金。全案仍可上訴。

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