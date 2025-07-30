日本公務員北捷偷拍辣妹裙底風光 士院判刑4月

日本公務員在北捷偷拍裙底風光，士林地院判刑4月。（資料照）

2025/07/30 11:50

〔記者張文川／台北報導〕具有碩士學歷的日本岩手縣政府35歲公務員佐佐木，今年6月來台觀光期間順道勘察台灣農產，卻在搭機返日當天，於台北捷運中山站搭乘扶梯，持GoPro偷拍前面「短裙妹」的裙底風光，被害女子發現攔下並請保全報警；他認罪，士林地院今依無故攝錄他人性影像罪將他判決4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

檢警調查，6月8日早上9時許，佐佐木搭乘台北捷運到中山站，搭乘電扶梯要出站時，見前方身著短裙、雙腿纖細的25歲辣妹，他居然手持GoPro開啟錄影功能，偷拍她的裙底風光。

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不過，因手法粗糙拙劣、動作太大，被害女子查覺背後有「攝狼」，在電扶梯盡頭將他攔下，並請在附近的保全員協助報警。

轄區警方獲報到場，查看佐佐木手機和GoPro找到偷拍錄影檔，佐佐木供稱一時忍不住，才拿出Gopro偷拍，以為沒有人察覺。

佐佐木任職於日本岩手縣府農林水產部，6月5日至8日來台觀光並考察農林產業，原定6月8日晚間搭機返回日本，卻在最後一天偷拍落網，檢方為防止他出境逃罪，聲押獲准，今日偵結起訴。

事件曝光後，日本媒體廣為報導，驚動岩手縣政府派2名官員開記者會道歉；士檢本月17日偵結，依妨害性隱私罪將他起訴。

檢方21日將全案移審士林地院審理，法官諭知佐佐木以12萬元交保，並限制住居；因佐佐木自白犯罪，裁定以簡易判決處刑，今將他判刑4月得易科罰金。

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