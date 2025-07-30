又1名女童遭性侵還自拍上傳 「美術館叔叔」遭重判10年不等徒刑

2025/07/30 12:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕台北市立美術館前員工「美術館叔叔」梁恩睿，2022年間夥同「大貓」權自立，被控性侵性侵、猥褻3名女童、1名男童，一、二審認定梁男對4名男、女童性侵猥褻，共犯下14罪，依加重性交等罪重判25年；基隆地檢署2023年查出，梁又性侵另名女童，還拍下性影片上傳BitComet下載工具，供人下載。基隆地院依梁男犯加重性交、兒童及少年性剝削防制條例等罪，分別判處10年、與8年6月徒刑。

權自立2001年間涉嫌上網誘騙未成年的6名國中、高中女生，並將朋友託他照顧的3歲女兒，均下藥性侵，還將性侵過程製作成「大貓系列」光碟，對外販售。檢警獲報循線將權男查獲，最高法院2004年將他判刑10年定讞。權男出獄後改名，從事包車親子旅遊團，夥同台北市立美術館前員工「美術館叔叔」梁恩睿，被控對3名女童與1名男童性侵、猥褻，還拍下犯案過程，製成影片。

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基隆檢警追緝期間，權男2023年8月間在桃園某大學墜樓身亡，檢方以他死亡為由，做出不起訴處分；至於梁男，一、二審依加重性交等罪合併判處他25年徒刑。梁男不服上訴後，高等法院認定判決適當，去年10月24日駁回上訴，重判25年徒刑。梁男因未於11月底上訴截止日提起上訴三審，全案定讞。

未料，權男墜樓身亡前，花蓮警方於2023年7月間，執行網路巡邏時，發現詹姓男子透過網路BitComet下載工具，下載另一名被害女童與梁男性交影片，報請基隆地檢署指揮偵辦，追出是梁男性侵另名被害女童時自拍，再由權男上傳至BitComet供人下載，檢方依梁男涉犯加重性交罪與兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴；權男因已死亡，檢方做出不起訴處分。

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