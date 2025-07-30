高雄一家3口被綁票付1140萬贖金獲釋 3起訴1潛逃越南被通緝

林家母子兩人被綁票，歹徒用大型橘紅色塑膠桶轉移肉票。（記者黃佳琳翻攝）

2025/07/30 10:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕從事地下放貸的林姓男子，被不法集團鎖定身家頗豐，林男的兒子先被設局綁走，林母抱錢救子，但歹徒開1億元，林母付不出錢也被歹徒控制行動，林父最後出面，籌了1140萬元才讓一家3口平安獲釋，檢警獲報循線逮捕主嫌王富灃及2名小弟，偵結後依擄人勒贖罪起訴3人，至於另名蔣姓主嫌案發後潛逃越南，目前被檢方發布通緝。

檢警指出，今年5月24日晚間11點多，王富灃（37歲）設局，向林姓男子謊稱要購買他收藏的精品，林男派兒子出面接洽，兒子到七賢二路某會館後，林兒隨即被控制行動，不但被王男等人拿電擊棒攻擊，雙手、雙腳也都上銬，臉上用布料遮住，將他搬入事先準備好的大型橘紅色塑膠桶，轉移至左營區博愛路某房屋。

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隔天中午11點，王男等人拿著林兒的手機，冒用林兒身分謊稱要跟媽媽來個午餐約會，林母前往兒子被控制行動的左營區房舍赴約後，隨即被王男等人控制行動，林母被用膠帶遮住雙眼、嘴巴，同樣也被銬住雙手、雙腳；王男開口，向林母索討1億元贖金，林母喊身上最多只有300萬元，王男不信，嗆聲：「與其拿300萬元，不如把你們埋一埋，妳老公如果不把錢拿出來，跟妳兒子就必須死」。

王男等人再用林母的手機，將林父約出後綁走，林父先被痛打一頓後，王男掏出手槍（未扣案），逼他籌錢救妻小，林父四處向友人借錢，最後找到一名友人同意借款後，王男等人兵分二路，一邊押著林父去友人家拿錢，一邊則將林家母子二人轉移至他處。

25日晚上9點多，林父帶著綁匪到友人家先拿到610萬元，再回家裡從保險櫃被拿到530萬元，綁匪拿到1140萬元現金後，通知另組人馬放人，林家三口獲釋後報警，警方循線逮捕王男3人，並搜出114萬元現金，另名蔣姓主嫌則在拿到贘金當天，就從小港機場出境，飛往越南後不知去向。

王男到案後否認涉案，但他的兩名周姓（27歲）、鄂姓（19歲）小弟都坦承犯行，檢方認為王男犯後態度不佳，一再飾詞狡辯，偵結後依擄人勒贖罪起訴3人，並向法院求處15年以上重刑；至於落跑的將姓主嫌，事後雖分得600萬元，但因他已離開台灣，目前被發布通緝。

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