神棍瞎掰「斷因果厄運」性侵5女58次 尿毒症、腎衰竭獲交保

劉正清羈押後罹患皮膚病等疾病，法院認為他因尿毒症、腎衰竭洗腎，裁定80萬元交保。（示意圖）

2025/07/30 12:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲神棍劉正清，宣稱自己是擁有「他心通法」的「無上之主」，向五名罹患癌症等變故的女信徒，瞎掰必須與他發生性行為才能「斷除因果厄運」，五女與劉男在佛堂等處共發生58次性行為，人生運勢反而更差，他案發羈押後，因尿毒症、腎衰竭等慢性病而需要洗腎，台中地方法院認為他再犯能力降低，裁定80萬元交保。

裁定書指出，劉男去年案發後羈押，他在今年4月與6月，以罹患皮膚病、氣喘等病，聲請交保被駁回，7月底又再聲請交保，理由是自己每2天需要洗腎1次，沒有再犯性侵害的能力。

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台中地方法院認為，劉男犯案高達58罪，犯罪時間從2009年至2014年，長達約15年，但審酌他因尿毒症、慢性腎衰竭，每週需進行3次血液透析治療（俗稱洗腎），反覆犯罪與逃亡的可能性降低，裁定80萬元交保，限制住居且限制出境、出海8月，可抗告。

中檢起訴指出，劉男2009年接手過世母親成立的佛堂，他宣稱其母升天為「無量金菩薩」，他則是「無上之主」，擁有「他心通法」神力。

劉男向被害女子宣稱，他用自己的神力，擋住女信徒的因果，必須要與他發生性行為，才能斷除因果厄運，如果不與他發生性關係，因果厄運會很嚴重，包括丈夫近年會死、「妳紅顏薄命，會當酒家女，40歲就會死」，對丈夫外遇的女信徒恐嚇，「妳會離婚，會被他人強暴，被男人騙錢」，又對情感與失業受挫的女信徒，瞎扯「會當酒家女，一輩子沒有感情」。

5名被害人畏懼下，與劉男發生共58次性行為，但婚姻、情感與運勢卻不見翻轉向上，中檢去年11月拘提聲押劉男獲准，依強制性交罪起訴，聲明從重量刑。

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