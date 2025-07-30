為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    神棍瞎掰「斷因果厄運」性侵5女58次 尿毒症、腎衰竭獲交保

    劉正清羈押後罹患皮膚病等疾病，法院認為他因尿毒症、腎衰竭洗腎，裁定80萬元交保。（示意圖）

    劉正清羈押後罹患皮膚病等疾病，法院認為他因尿毒症、腎衰竭洗腎，裁定80萬元交保。（示意圖）

    2025/07/30 12:04

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲神棍劉正清，宣稱自己是擁有「他心通法」的「無上之主」，向五名罹患癌症等變故的女信徒，瞎掰必須與他發生性行為才能「斷除因果厄運」，五女與劉男在佛堂等處共發生58次性行為，人生運勢反而更差，他案發羈押後，因尿毒症、腎衰竭等慢性病而需要洗腎，台中地方法院認為他再犯能力降低，裁定80萬元交保。

    裁定書指出，劉男去年案發後羈押，他在今年4月與6月，以罹患皮膚病、氣喘等病，聲請交保被駁回，7月底又再聲請交保，理由是自己每2天需要洗腎1次，沒有再犯性侵害的能力。

    台中地方法院認為，劉男犯案高達58罪，犯罪時間從2009年至2014年，長達約15年，但審酌他因尿毒症、慢性腎衰竭，每週需進行3次血液透析治療（俗稱洗腎），反覆犯罪與逃亡的可能性降低，裁定80萬元交保，限制住居且限制出境、出海8月，可抗告。

    中檢起訴指出，劉男2009年接手過世母親成立的佛堂，他宣稱其母升天為「無量金菩薩」，他則是「無上之主」，擁有「他心通法」神力。

    劉男向被害女子宣稱，他用自己的神力，擋住女信徒的因果，必須要與他發生性行為，才能斷除因果厄運，如果不與他發生性關係，因果厄運會很嚴重，包括丈夫近年會死、「妳紅顏薄命，會當酒家女，40歲就會死」，對丈夫外遇的女信徒恐嚇，「妳會離婚，會被他人強暴，被男人騙錢」，又對情感與失業受挫的女信徒，瞎扯「會當酒家女，一輩子沒有感情」。

    5名被害人畏懼下，與劉男發生共58次性行為，但婚姻、情感與運勢卻不見翻轉向上，中檢去年11月拘提聲押劉男獲准，依強制性交罪起訴，聲明從重量刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播