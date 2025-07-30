檢痛批「如地痞流氓強徵保護費」桃市府前經發局長朱松偉二審判10年4月

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉，被控利用職權收賄，高等法院今判刑10年4月。（記者楊國文攝）

2025/07/30 10:54

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市政府前經濟發展局長的朱松偉，被控利用承辦公共工程、採購，收受廠商賄賂、重機，還要求提供現金、連威而鋼都要，檢方痛批朱是「地痞流氓強徵保護費」，吃相難看，高等法院今依貪污治罪條例的不違背職務收賄等罪，判朱10年4月，褫奪公權4年，可上訴。

現年59歲的朱松偉為台大土木工程博士畢業，曾任大學教授，2016年6月至2018年12月間借調擔任具政務官身份的桃園市府經濟發展局局長。

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桃園地檢署2018年偵辦桃園客運詐領公路總局補助案時，意外監聽到朱松偉涉貪，因他離婚後需支付贍養費，加上結交女友、與政商人士交流的花費鉅大，竟在經發局長2年任內不斷向廠商索賄。

檢方起訴指出，朱松偉在「桃園市自動駕駛系統試運計畫」，向得標廠商全徽道安公司總經理孫瑀開口稱「需要現金打點議員」，孫怕被刁難，拿了20萬元給朱，還八度幫朱支付飯店費用。

另外，台鎔公司顏姓副董拜託朱讓公司通過污染物排放權，朱傳訊息「老闆的朋友，麻煩趕快呈核到本部」給權責單位，讓台鎔兩週內獲許可，朱因此得到兩張知名歌星席琳狄翁演唱會門票；朱另在宴請地方仕紳不實核銷、洩漏標案評審給廠商，索討12萬元現金、7萬元機車、Apple Watch等。

檢方也查出，朱多次向廠商要「維他命」，原來是索討威而鋼，甚至要求必須是原廠，不能送台灣藥商製的，痛批他是「地痞流氓強徵保護費」。

桃園地院審理時，朱否認貪污，供稱會收受財物，是因為與廠商交好，飯店只是讓對方代訂，一時之間尚未付錢。

桃園地院不採信朱的說詞，認定朱屢次藉局長、審查委員身分收賄，甚至收受廠商贈送的財物，且大多是他主動索賄，予取予求，又以不實發票詐領特別費，重判13年徒刑。

全案上訴，高等法院今改判朱10年4月，褫奪公權4年，扣案及自動繳交犯罪所得74萬元沒收；同案被告廠商或友人，分別被依交付賄賂等罪判刑。

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