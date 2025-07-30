疼孫贈土地卻被登記兒與媳名下 阿嬤氣炸提告拿回

老婦要贈與土地給孫子，卻被登記在兒子及媳婦名下，憤而提告，屏東地院判還土地給老婦。（記者李立法攝）

2025/07/30 10:41

〔記者李立法／屏東報導〕李姓老婦疼愛男孫，決定將持有的土地贈與男孫，老婦事後卻發現該筆土地登記在兒子及媳婦名下，違背她的意願，憤而提告要拿回土地，雖然老婦兒子及媳婦辯稱土地取得獲得母親同意，但屏東地院檢視相關事證後，認為老婦贈與土地的對象是孫子，並非兒子及媳婦，將該筆土地判還老婦，可上訴。

73歲李姓老婦人去年要將名下一筆土地贈與疼愛的男孫，並交代男孫，待取得該土地後，須貸款200萬元，分給大姑姑及小姑姑各100萬元，遂將土地所有權狀及印鑑章等過戶不動產文件交給男孫，男孫則表示會依照阿嬤交代事項辦理，但老婦卻久久未接獲愛孫回覆，到地政事務所查詢後，發現該筆土地竟登記在兒子及媳婦名下，經詢問愛孫，孫子向阿嬤說，他將地權資料交給父親代辦，並轉達阿嬤的意思，他不知道為何最後會登記在父親及母親的名下。

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老婦氣炸，決定提告拿回土地；兒子及媳婦向法院表示，因孩子年輕氣盛，先把土地過戶到他們2人名下，等孩子35歲個性定型後，再視狀況過戶給孩子，這件事獲得母親同意，他們才這樣辦理。

屏東地院檢視相關事證及證人說詞後，認為老婦人的兒子及媳婦無權占有該筆土地，民法規定，所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還，對於妨害其所有權者，得請求除去，判決該筆土地回復登記為老婦人所有。

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