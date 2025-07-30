為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    半夜路口「燒胎」繞圈PO網 男高調炫技判刑2月

    南投縣24歲男子在一處十字路口燒胎，過程還上傳IG，被警方發現查辦。此為燒胎示意照。（資料照）

    南投縣24歲男子在一處十字路口燒胎，過程還上傳IG，被警方發現查辦。此為燒胎示意照。（資料照）

    2025/07/30 09:55

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣24歲黃姓男子，凌晨近3點在名間鄉一處十字路口燒胎迴轉繞圈，發出巨大噪音、路面留下一圈圈黑線輪胎紋，他的朋友用手機錄影，黃男耍帥把影片PO上IG平台，警方網路發現查辦，黃男坦承上傳炫技影片，南投地院法院依妨害公眾往來安全罪名，判刑2個月。全案可上訴。

    24歲黃姓男子，去年5月6日。凌晨2時40分許，在名間鄉彰南路與名松路口，開跑車在該路口燒胎迴轉繞行約2圈半，發出巨大聲響，並在該路口留下圓圈狀的黑色的輪胎痕。黃男燒胎過程都由楊姓友人用手機拍攝下來，楊男傳給黃男後，黃男即上傳自己的IG，炫耀自己燒胎技巧。

    南投警方後來在IG看到影片，發現地點是名間鄉彰南路、名松路口，調出當時路口監視器畫面比對，黃男燒胎的時間地點和違法行徑也全被監視器拍下，南投警方傳喚黃男及拍影片的楊男，兩人都坦承當時一個燒胎一個幫忙記錄。

    南投地院法官審理後認為，黃男無視其他用路人等不特定公眾的生命身體安全，在供公眾往來之道路上燒胎迴轉繞行，對於公眾往來安全已生顯著之危險，判處有期徒刑2個月，易科罰金折合6萬元。全案可上訴。

    據了解，所謂「燒胎」是指汽車靜止狀態，後車輪不停打轉，此動作會縮短輪胎壽命。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播