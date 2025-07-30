半夜路口「燒胎」繞圈PO網 男高調炫技判刑2月

南投縣24歲男子在一處十字路口燒胎，過程還上傳IG，被警方發現查辦。此為燒胎示意照。（資料照）

2025/07/30 09:55

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣24歲黃姓男子，凌晨近3點在名間鄉一處十字路口燒胎迴轉繞圈，發出巨大噪音、路面留下一圈圈黑線輪胎紋，他的朋友用手機錄影，黃男耍帥把影片PO上IG平台，警方網路發現查辦，黃男坦承上傳炫技影片，南投地院法院依妨害公眾往來安全罪名，判刑2個月。全案可上訴。

24歲黃姓男子，去年5月6日。凌晨2時40分許，在名間鄉彰南路與名松路口，開跑車在該路口燒胎迴轉繞行約2圈半，發出巨大聲響，並在該路口留下圓圈狀的黑色的輪胎痕。黃男燒胎過程都由楊姓友人用手機拍攝下來，楊男傳給黃男後，黃男即上傳自己的IG，炫耀自己燒胎技巧。

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南投警方後來在IG看到影片，發現地點是名間鄉彰南路、名松路口，調出當時路口監視器畫面比對，黃男燒胎的時間地點和違法行徑也全被監視器拍下，南投警方傳喚黃男及拍影片的楊男，兩人都坦承當時一個燒胎一個幫忙記錄。

南投地院法官審理後認為，黃男無視其他用路人等不特定公眾的生命身體安全，在供公眾往來之道路上燒胎迴轉繞行，對於公眾往來安全已生顯著之危險，判處有期徒刑2個月，易科罰金折合6萬元。全案可上訴。

據了解，所謂「燒胎」是指汽車靜止狀態，後車輪不停打轉，此動作會縮短輪胎壽命。

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