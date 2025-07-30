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    受二手車商請託開立「吊銷」牌照不實罰單 2警沒收好處判緩刑

    嘉義2名員警受二手車商請求，開立「吊銷」牌照不實罰單，因沒有獲取好處，依法遞減2人刑期。（資料照）

    嘉義2名員警受二手車商請求，開立「吊銷」牌照不實罰單，因沒有獲取好處，依法遞減2人刑期。（資料照）

    2025/07/30 10:11

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義童姓、陳姓員警遭控在職服務期間，配合洪姓等4名二手車商與業務，將違規駕駛裁罰吊扣汽車牌照的舉發通知單，開立為裁罰吊銷汽車牌照的舉發單，讓車主不用履行吊扣裁罰，逕行驗車後，重新申請牌照即可上路，案經嘉義縣警察局、嘉義市警察局報請嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地方法院審結，依對主管事務圖利罪、行使公務員登載不實公文書罪，判刑陳姓員警2年、緩刑5年、褫奪公權5年，已退休童姓員警判刑1年8月、緩刑5年、褫奪公權5年。

    同案洪姓、傅姓、陳姓二手車商與業務，依犯行使公務員登載不實公文書罪，分別判刑1年6月至2年有期徒刑，緩刑5年；李姓二手車商判刑2年，全案可上訴。

    判決書指出，陳姓員警自2020年迄今擔任派出所警員，負責依法取締違規交通事務等職務，依2023年6月30日前修正實施的道路交通管理處罰條例，開車超速60公里駕駛除被處以罰鍰、禁止駕駛，並吊扣汽車牌照6個月；「已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛」者，除處汽車所有人罰鍰並當場「禁止其行駛」外，還需吊銷汽車牌照」。

    判決書指出，洪、傅、李姓二手車商與陳員熟識，陳姓二手車業務則與童姓員警熟識，請陳員、童員不實開單裁罰違規車主吊銷牌照，當場沒有禁止違規車主行駛或移置保管，讓代辦業者將車開走，以利業者幫車主換發新牌照後上路，獲取代辦費用等不法利益。

    法官審酌陳員、童員等6人坦承犯行，陳、童二員並未獲取任何犯罪所得，是受二手車商、業務請求，基於朋友情誼所為，沒有獲取好處，依法遞減2人刑期。

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