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    欠三百萬元操屠刀狂砍債主 警趕抵市場逮豬肉攤商

    警方查扣犯案刀具。（記者吳仁捷翻攝）

    警方查扣犯案刀具。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/07/30 08:26

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處黃昏市場29日晚間驚傳持刀砍人，賣豬肉的林姓男子積欠林姓債主300萬元債務，債主因需錢孔急，最近常向豬肉攤商催討，當晚再度前往林男擺攤地點要錢，未料攤商竟惱羞成怒，憤而持磨刀棒毆打債主，再以剁骨刀揮砍債主多刀，當場血流如注，附近攤商見狀連忙制止、報警，遭砍的債主到醫院被檢出手、背七處刀傷，幸無生命危險，警方趕抵制伏林嫌帶回偵訊，今天將依傷害罪嫌移送林嫌。

    據了解，這起持刀砍人案發生在29日晚間8時許，板橋區雙十路的江寧市場，警方獲報民眾遭砍受傷流血，海山警分局獲報派員趕抵現場，當場制伏53歲砍人豬肉攤商，認定為現行犯當場逮捕，遭砍傷的57歲債主緊急送醫，幸未傷及要害，雖然市場將休市，仍有不少人潮目睹砍人一幕，嚇得走避擔心遭砍。

    警方到場了解，砍人的攤商因故積欠友人林男300萬元債務，債主近來常到豬肉攤催討債務，29日晚間8時許又上門，攤商疑不滿債主多次上門催討，雙方一言不合，林嫌竟持剁骨刀、磨刀棒，憤朝債主背部毆打、揮砍，債主反射性以手臂阻攔也遭砍，緊急送醫被檢出身中七刀，幸無生命危險，但仍餘悸猶存。

    新北市板橋江寧市場傳出砍人，警方到場逮捕豬肉攤商。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋江寧市場傳出砍人，警方到場逮捕豬肉攤商。（記者吳仁捷翻攝）

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