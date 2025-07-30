不爽幼童摔飯碗，幼教女師竟壓頸制伏，自己吃上官司。（情境照）

2025/07/30 06:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹吳姓幼教老師因6歲男童摔飯碗不服管教，男童激烈反抗，遭吳女多次壓制成傷，新竹地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將吳女判刑3月。

法官調查，吳女任職於位於新竹市某幼兒園擔任幼教老師，112年1月5日中午吳女在幼兒園教室內協助孩童盛裝午餐時，6歲林童反映太大碗，想要裝少點，吳女解釋無法倒回後，林童一時不爽，竟將飯碗往地上倒。

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吳女見狀認為其不服管教，手持掃把強拉林童手臂至走廊上，雙方彼此互推，林童推擠吳女至牆邊，雙方面對面僵持數秒後，吳女見林童無鬆手跡象，竟以右腳膝蓋踢開，林童隨即反抗，吳女則推擠林童頭部，林童因而跌坐地上。

吳女持續壓制林童頭部，並以手壓住林童頸部，雙方互推，吳女將林童推至牆壁後起身，繼續持掃把揮打林童右手臂兩下，之後轉身離開，因林童上前，吳女再度將林童壓制在地，手壓其頸部，持掃把揮動數下，並以手推林童頭部、壓制其雙膝，阻止其反抗，隨後起身離開，林童因而受有左肩皮膚龜裂紋機轉傷害。

新竹地院依成年人故意對兒童犯傷害罪，將吳女判刑3月。

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