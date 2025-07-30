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    兄弟檔街頭誤攔車 反被以為找碴圍毆成傷

    賴姓兄弟街頭誤攔車，反被以為找碴圍毆成傷。（民眾提供）

    賴姓兄弟街頭誤攔車，反被以為找碴圍毆成傷。（民眾提供）

    2025/07/30 06:23

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一對賴姓兄弟今凌晨於鳳山區五甲一路與立志街口，誤攔一部自小客車，以為車上為熟識朋友，反遭對方4人持棍棒及徒手毆打成傷，警方循線先逮獲2人，依妨害秩序等3罪嫌送辦，另有2人在逃追緝中。

    警方調查，賴姓兄弟分別31歲、26歲，2人共乘一部機車，今凌晨行經鳳山區五甲一路與立志街口，賴兄當街誤攔一部自小客車，以為車上為熟識朋友。

    不料卻造成對方誤會，以為賴姓兄弟手拿安全帽意圖找碴，車上4人下車，其中1人手持棍棒，3人徒手圍毆賴姓兄弟。

    鳳山警分局鳳崗派出所接獲民眾報案，鳳山區五甲一路與立志街口有人打架，線上警組立即趕赴現場處置，對方已駕車逃離。

    警方發現賴姓兄弟頭部、臉部挫傷，以及機車毀損，協助2人送醫治療，所幸沒有生命危險。

    警方調閱監視器畫面以車追人，循線逮獲2名陳姓男子到案，分別18歲、25歲，另有2人在逃追緝中。

    警訊後將2人依妨害秩序、傷害、毀損等罪嫌函送高雄地檢署偵辦，全案擴大偵辦中。

    警方逮獲2名陳姓男子送辦。（民眾提供）

    警方逮獲2名陳姓男子送辦。（民眾提供）

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