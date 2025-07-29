財神來了！7/29大樂透頭獎1注獨得5.9億 今彩539摃龜

7月29日開獎的第114000074期大樂透頭獎，由台東縣台東市永樂里中華路二段792號「百速彩券行」開出。（本報合成）

2025/07/29 22:30

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月29日開獎的第114000074期大樂透頭獎，由台東縣台東市永樂里中華路二段792號「百速彩券行」開出，可得5億9717萬7967元；第114000183期今彩539頭獎則摃龜。

第114000074期大樂透中獎號碼「02、05、14、19、36、45，特別號：43」，頭獎開出1注，可得5億9717萬7967元；貳獎摃龜；參獎共55注中獎，每注可得8萬8540元；肆獎共172注中獎，每注可得1萬8200元；伍獎共3975注中獎，每注可得2000元；陸獎共5104注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬3325注中獎，每注可得400元；普獎共7萬5361注中獎，每注可得400元。

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第114000074期49樂合彩中獎號碼為「02、05、14、19、36、45」。四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共92注中獎，每注可得1萬2500元；二合共1773注中獎，每注可得1250元。

第114000183期今彩539中獎號碼為「01、06、10、13、27」。頭獎摃龜；貳獎共196注中獎，每注可得2萬元；參獎共6953注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1038注中獎，每注可得50元。

第114000183期39樂合彩中獎號碼為「01、06、10、13、27」。四合開出3注，可得21萬2500元；三合共267注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬326注中獎，每注可得1125元。

第114000183期3星彩中獎號碼為「910」。壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000183期4星彩中獎號碼為「9370」。壹獎共8注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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