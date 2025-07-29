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    未掛牌載短褲女飆國道 男騎士時速近94公里還比YA 警方抓到人了

    男騎士載短褲女，機車平均時速近94公里奔馳在國道上，面對鏡頭還比YA。（取自《記者爆料網》）

    男騎士載短褲女，機車平均時速近94公里奔馳在國道上，面對鏡頭還比YA。（取自《記者爆料網》）

    2025/07/29 20:46

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕1部未懸掛號牌的機車本月27日竟奔馳在國道3號台南關廟路段上，男騎士載著短褲女生高速前進，險象環生，面對其他汽車乘客的拍攝，還對鏡頭比出YA的手勢，行徑猖狂；警方調閱相關資料比對，發現該機車在國道上平均時速近94公里，今天查獲，通知20歲的李姓駕駛到案說明，並依法舉發。

    這部雙載的機車被民眾拍到行駛於國道3號355公里路段附近，未懸掛號牌，男女2人都戴全罩式安全帽，影片PO網後，各界關注，尤其騎士知道有民眾在側錄，還刻意對鏡頭比手勢，引發議論。

    國道警察第五、八大隊隨即展開調查，經調閱相關資料比對，該部機車於本月27日晚間6點13分由國道3號北向屏東交流道（396公里處）進入國道，並在6點38分自關廟交流道（357公里處）離開，等於25分鐘騎了39公里，換算後，平均時速近94公里。

    國道警方今天在台南市東區查獲該部機車，並通知駕駛李男到案說明，將依《道路交通管理處罰條例》第12條未懸掛號牌處新台幣3600元以上、10800元以下罰鍰，並禁止其行駛，牌照吊銷，以及43條的危險駕駛處新台幣6000元以上、24000元以下罰鍰來舉發。

    國道警方呼籲，高速公路並非法規允許機車通行道路，切勿心存僥倖或誤信導航誤闖；如不慎進入，應立即停靠於路肩避車彎，切勿繼續行駛，並撥打1968專線通報求助，以維護自身與其他用路人的行車安全。

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