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    被抄2次還不怕！假借德撲協會開賭場 死灰復燃再逮10人

    警方持搜索票上門查緝，逮捕負責人、女荷官及賭客等10人。（記者陸運鋒翻攝）

    警方持搜索票上門查緝，逮捕負責人、女荷官及賭客等10人。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/29 20:18

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市大安區新生南路3段某商辦，曾以德州撲克協會名義開設賭場，大安分局警方在半年內查抄2次，但近期又死灰復燃，由吳姓男子承接後，同樣以德州撲克協會名義吸引賭客上門，警方本月中再度查抄，逮捕負責人、女荷官及賭客等10人。

    警方表示，該間商辦今年1月及5月已經查抄過，但本月還是以德州撲克協會方式經營，實際上可以將籌碼兌換成現金，將報請台北市政府協助執行斷水斷電，以斬斷賭博源頭。

    警方指出，34歲吳姓男子本月初以4萬元承租該商辦後，透過Line 群組廣發訊息，並以「競技賽」方式掩飾賭博行為，接獲檢舉後立即成立專案小組進行蒐證。

    警方說，本月19日持搜索票上門查緝，逮捕吳姓負責人、陳姓女荷官及賭客8名，其中5名賭客還是大學生，另查扣現金1萬2千餘元、籌碼、點鈔機及賭客名單等證物，警詢後依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送偵辦。

    警方呼籲，民眾切勿心存僥倖參與非法賭博活動，將持續針對職業賭場、地下賭博等犯罪加強查緝，若發現可疑賭博行為，請即通報警方。

    警方查扣賭具及現金等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣賭具及現金等證物。（記者陸運鋒翻攝）

    賭場在LINE群組廣發訊息攬客。（記者陸運鋒翻攝）

    賭場在LINE群組廣發訊息攬客。（記者陸運鋒翻攝）

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