頻騷擾羞辱鑑定中天換照案女教授 男違跟騷法被起訴

一名女教授於國家通訊傳播委員會審查中天換照案擔任鑑定人，遭到一名男子長期盯梢，甚至無視保護令依然故我，被士林地檢署依跟蹤騷擾罪嫌將胡男提起公訴。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/29 20:26

〔記者張文川／台北報導〕台北市某私立大學一名女教授，曾於國家通訊傳播委員會（NCC）審查中天換照案擔任鑑定人，去年11月起遭50餘歲胡姓男子盯上，對她針對性地盯梢守候、到她任課的教室堵她，在教室當眾嘲諷她「這個人有辱我們XX系」、辱罵「爛教授、敗類」、恫嚇「黑路走多了也會撞見鬼」，警方核發書面告誡、法院核發保護令後仍依然故我，士林地檢署今依跟蹤騷擾罪嫌將胡男提起公訴。

起訴指出，胡男因不滿女教授對中天換照案的鑑定意見，在校友會、臉書批評她昧著良心、無才無德，被女教授提告，胡男去年11月起針對她展開一連串騷擾，去年11月18日、21日，2度到她任教的大學教室外盯梢守候，口頭上說自稱是要旁聽、向她示愛，言語上卻是對她羞辱、嘲弄。

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胡男11月21日女教授正在上課時，胡男闖進教室當著眾多學生面前宣稱，要她「給個交代為什麼要告我？」，只要跟他吃個飯、承認錯誤就一筆勾銷，否則「跑得了尼姑跑不了尼姑庵」，羞辱她「XX系都快倒了，因為爛教授」、「有辱我們XX系，出了一個敗類」，恫嚇「妳每一堂課都是夢魘，我隨時都會堵妳」，學生問他幹嘛這樣，他回稱「我就愛死她，我愛她不行嗎？、「天天站崗，站到她有一天愛上我」，吃女教授豆腐。

女教授報警處理，轄區士林警分局去年12月6日對胡男核發禁止跟蹤騷擾的書面告誡，胡男仍於今年2月20日傳LINE給同校另一名男教授，表達要找該位女教授，3月25日、26日直接到大學校園找她未成。

3月28日胡男再傳LINE給男教授，揚言若女教授再避不見面，他將在學校佈告欄、教室外拉白布條、張貼她的黑資料，「出狠招步步逼死她，她將學乖，社會上什麼樣的人都有，黑路走多了也會撞見鬼」。

女教授不堪其擾，心生畏怖，向士林地院聲請保護令，法官認定胡男的騷擾行為，已足以影響她的日常生活或社會活動，4月26日裁准核發保護令。不料，胡男仍無視保護令，5月23日又去學校辦公室問助教，女教授今天有沒有來上課？在哪間教室？助教和在場學生都回稱不知道，才讓女教授逃過一劫。

女教授得知後報警，警方將胡男函送法辦。士檢認定胡男無視警方和法院核發的書面告誡、保護令，一再故意跟蹤騷擾女教授，構成犯罪，依違反跟蹤騷擾防制法罪嫌，起訴胡男。

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