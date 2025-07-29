包租婆遭假租客誆騙投資3千萬 刑事局逮黑幫車手團21人、4嫌被押

有黑幫背景的曹姓車手頭，被警方移送士林地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/29 18:32

〔記者陸運鋒／台北報導〕擁有多處房產的張姓老婦人在網路刊登租屋廣告，詐騙集團卻假冒租客，洗腦誆騙投資股票，張婦4個月來投入3000萬元，直到無法提領才驚覺受騙，刑事局國際科獲報後展開清查，陸續拘提有竹聯幫背景的曹姓成員等21名車手到案，訊後移送偵辦。

警方調查，70歲張姓老婦家境優渥，家族在台北市經商，名下有多處房產，前年她在網路刊登房屋出租廣告，詐團佯裝租客詢問租屋問題，實際上傳送大量股票獲利訊息，並洗腦穩賺不賠等話術，引導張婦一步步落入詐騙陷阱。

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據查，張婦從前年底至去年4月，陸續面交及匯款20多次共3000萬元，給詐團所派出的假理專，直到要出金時，對方不斷推拖或要求再付保證金，張婦才驚覺被騙向警方報案。

警方指出，經清查金流並循線調閱相關影像過濾可疑人、車，掌握相關事證後，從去年4月至今年3月間執行多次行動，將以竹聯幫曹姓、曾姓成員為首的車手集團21嫌拘提到案，其中包含1名17歲少年。

警方說，曹、曾2嫌不僅策劃領取贓款，還透過金錢借貸、抵押證件等方式吸收旗下成員，警詢後依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌將嫌犯移送士林地檢署偵辦，曹、曾及其他2名共犯，經檢方複訊後聲押獲准。

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