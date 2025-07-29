與榮民遺眷同居疑情變求還購屋款 男因舉證不足吞敗訴

與榮民遺眷洪姓女子同居眷改宅的李姓男子，主張房地是他買的、要求洪女還購屋款。台南地院（見圖）以舉證不足為由判李男敗訴。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/07/29 18:44

〔記者王俊忠／台南報導〕李姓男子與一名榮民的遺眷洪姓婦人交往，洪婦在榮民丈夫過世後仍住在丈夫留下的眷村房舍，李男後來跟著洪婦同居該改建房地、並主張是他出錢買下房地，後來兩人感情疑生變，李要求洪婦返還133萬多元購屋及稅款。洪婦否認房地是李男所買，其中100萬元是李對她的交往贈與。台南地院法官查認李男舉證不足，判他敗訴。

李男主張，2012年間，台南永康區1處老舊眷村改建，洪婦有軍眷身分，他與洪為一起居住，由他出資買下這處眷改房地同住，直到2023年6月因有換屋需求，委由房仲銷售；但同年7月突然無法聯繫洪婦，洪婦女兒告訴他「該處房地」是洪婦所有。

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李男表示，他曾依借名登記關係、提告請洪婦返還房地，但台南地院判指兩人無借名登記關係確定，他誤以為房地是他所有，支付購買房地相關的133萬多元（包括購屋款、房地稅與管理費），依民法不當得利、無因管理要求洪婦還這筆錢。

洪婦駁說，這房地是其遷台榮民前夫承購，前夫在2009年4月亡故，她繼承房地，在眷村改建完工時由她承受權益、簽約買下房地，到2013年4月完成房地所有權移轉登記。房地總款是530萬多元，扣抵國軍輔助購宅款420餘萬元，再辦100萬元銀行貸款，每月貸款本息都是從她的銀行帳戶扣繳，房地不是李男買的。

洪婦並說，李男長期跟她同居在該房地，她幫男友打理家務、照顧小孩，李男有匯款100萬元給她，這是男女朋友交往時的贈與，不是購屋款。

法官檢視房地買賣合約書承購人、委託銷售的委託人、相關稅款繳款人、管理費收據住戶、水電費收據收件人都是洪婦，原、被告兩人是情侶又同居該地，李男取得上述合約書、收據並非難事，不能以他持有這些資料就認定是由他繳交房款；李男所說匯款100萬元給洪婦也無法認定是無法律上原因所做的給付，李要求返還133萬多元並無理由，此案可上訴。

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