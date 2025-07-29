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    不滿官司進展先後攻擊3女律師 還當法官面嗆殺人悍女被訴

    林姓女子先後對3位女律師施暴，台中地檢署今起訴，並建請法院從重量刑。（資料照）

    林姓女子先後對3位女律師施暴，台中地檢署今起訴，並建請法院從重量刑。（資料照）

    2025/07/29 18:18

    〔記者許國楨／台中報導〕台中驚傳律師遭攻擊連環事件！林姓女子（45歲）與弟弟打民事財產分割官司，疑不滿官司進展，竟針對對方委任3位女律師連續施暴，從潑液體、追打、拉扯，到當庭出言辱罵與嗆聲「我要殺了妳」，行徑令人震驚。台中地檢署今天偵結，認定林女涉多項罪名提起公訴，並建請法院從重量刑。

    起訴指出，去年一審期間，弟弟所聘首位女律師出庭時，即遭林女當庭辱罵，林更作勢揮拳打巴掌，所幸律師反應機警閃躲未受傷，但暴力並未止步，第二次開庭換由另名女律師出庭後，林女竟在台中市中區台灣大道公車站埋伏，對律師潑灑不明液體，律師嚇得逃進超商求救，林還衝進店內拉扯對方頭髮及手臂，造成對方膝蓋與頭部挫傷。

    事隔半年，今年6月，林女在台灣高等法院台中分院出庭時，又在民事法庭上公然失控，突然離席衝向第三位女律師，法官當場制止，她仍當庭破口大罵，以女性下體等難聽字眼羞辱、揚言要殺死她，全場震驚，受害律師情緒受創。

    台中地檢署依林女涉犯《刑法》傷害、強制、恐嚇危害安全、公然侮辱、誹謗及《法院組織法》妨害法庭秩序等罪嫌起訴，並指出林女對律師連續施暴、言語侮辱與死亡威脅，甚至在法庭內直接挑戰司法尊嚴，敵意深重，要求法院依法從重量刑。

    檢方也嚴正聲明，律師與法官、檢察官同屬司法體系核心成員，其執業安全與尊嚴是保障民眾訴訟權益的根基，任何形式暴力皆不可容忍，呼籲社會理性面對司法判決，勿以情緒與暴力挑戰法治底線。

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