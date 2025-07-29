女士官長「劈腿」2男 士官長人夫火大求償60萬 這原因判賠20萬

女士官長一次劈腿2男，被同為士官長的丈夫求償，情境照。（資料照）

2025/07/29 17:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一對在軍旅服務的男女共結連理，婚後雙雙擔任士官長，豈料這段婚姻雙方都發生外遇，12年玩完。即使已簽字離婚，男方仍放不下，指控太太一次劈2男，讓他綠光罩頂，太太反控先生早就外遇不斷。法院審理時人夫要求太太應賠償60萬元，法官認為，雙方都有錯，太太僅需賠償20萬元。

人夫指控太太在婚姻的後期「劈腿」，且劈腿的對象不只一位，他拿出太太跟其它男子出遊的影像，裡面還有疑似性愛影片。法官傳喚跟太太有瞹眛關係的甲男、乙男，兩人均坦承不諱。先生控訴太太不懂人妻之道，枉為人母，對他傷害極深，他要求60萬元的損害賠償。

請繼續往下閱讀...

太太回應，她坦承自己出軌，但事發當時，跟先生已鬧翻，雙方分居。她反控先生「自己也沒有很乾淨」，才剛婚姻就開始「暈船」，跟外遇對象LINE說「那天一起洗澡吧」、「妳洗了嗎？」、「我吃妳比較好」、「好想妳」、「親愛的」、「妳都不來幫我按摩一下」、「來幫我洗啦」、「好想抱抱妳喔」。此事先生最後簽署「不再外遇」切結書，才獲得太太原諒。

法院審理後確認，太太確實與2男發生婚外情，侵害丈夫的配偶權。不過，法官也發現該名人夫在婚姻期間曾與多名女性有曖昧對話，包括「好想抱抱妳」、「一起洗澡」等內容，顯見其對婚姻忠誠度亦有不足。

此外，法院認定離婚調解僅放棄「離婚損害賠償請求權」，不影響丈夫基於「侵權行為」的求償權利，因此妻子主張「已和解免責」並無理由。

法官審酌雙方經均在軍分擔任士官長、認為妻子應與兩名外遇男子，各賠償丈夫20萬元，但因人夫已與其中一人和解，另一人也已賠償2萬元，最終判定妻子只須再各賠償10萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法