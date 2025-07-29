失聯逾10天！屋我尾山登山客遺體尋獲運下山 檢方將相驗

洪男遺體經家屬確認後目前移送殯儀館待檢察官相驗。（民眾提供）

2025/07/29 17:56

〔記者歐素美／台中報導〕新北市64歲洪姓男子，本月16日獨自開車到台中市和平區攀登屋我尾山，將車子停在東關路民宅前，獨自走向登山口後即失聯，經台中市局派員連日搜尋，昨天下午在屋我尾山溪谷發現疑似洪男遺體，並於今天下午將遺體運送下山，經家屬確認為洪姓男子無誤，目前遺體已移往崇德殯儀館，警方將報請檢察官相驗。

台中市和平警分局表示，洪男的姪子於7月21日下午3時至新北市政府警察局蘆洲分局五股分駐所報案緊急協尋，指稱洪男於7月16日開車到台中市和平區登山未歸，警方立即偕同消防人員展開搜尋，調閱監視器畫面發現洪男於7月16日清晨4時35分左右步行至十文巷，推測應是前往屋我尾山登山步道。

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台中市消防局派員連日搜救，並出動空拍機搜尋，終於在28日下午3時20分在屋我尾山溪谷發現疑似洪男遺體，因山區大雨，搜救人員於今天上午再度上山將遺體運送下山，經洪男家屬確認為洪男無誤，遺體已交還家屬。

據了解，該遺體長出屍蟲，疑已死亡多日，和平警分局谷關派出所表示，目前遺體已移往崇德殯儀館，將報請檢察官相驗。

搜救人員將洪男遺體運送下山。（民眾提供）

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