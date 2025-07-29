傳訊、登門遭控跟騷判無罪 律師：情感糾紛與法律認定存模糊地帶

律師李孟軒表示，根據跟蹤騷擾防制法，構成要件須符合特定特徵與效果，包括行為具有性或性別相關意涵、令被害人感受恐懼，並已影響其日常生活與行動自由。（資料照）

2025/07/29 17:19

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市許姓男子與女網友多次約會，卻未經同意觸摸對方胸部，更數次冒昧拜訪求見。士林地方法院認定構成強制猥褻罪，判刑10月；至於檢方指控其事後傳訊、登門涉犯跟騷法，法官則指雙方關係具感情交集，行為是否構成騷擾界線模糊，難認致人畏懼、證據不足，判無罪。本案亦凸顯法律雖明定反覆或持續干擾致人畏懼者為犯罪，而律師李孟軒認為，情感糾紛與跟騷行為的認定，須更細緻審酌與舉證。

杰立法律事務所主持律師李孟軒表示，根據跟蹤騷擾防制法，構成要件須符合特定特徵與效果，包括行為具有性或性別相關意涵、令被害人感受恐懼，並已影響其日常生活與行動自由。

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李孟軒說明，依現行法規，即便雙方有感情糾葛，存在電話聯繫或訊息往來，若非違反對方意願，亦未必構成跟騷行為。本案中，許男與A女的訊息內容並無脅迫利誘、跟追行蹤或守候等行為，從A女回覆看來也無明確恐懼反應，若僅以拒收訊息等情節作為依據，仍難直接認定為違反跟騷法。

判決指出，許男去年間透過交友軟體結識A女，二人相約六月某日晚間在台北市萬華區看電影，未料許男期間竟違反A女意願，先以雙手隔衣撫摸胸部，又以單手伸進衣內。法院認為，許男已構成強制猥褻罪，依其動機、手段、造成的心理傷害、犯後態度及未獲原諒等情，判處10月徒刑。

檢方另指控，許男於事發三天後，仍持續傳送訊息、語音，甚至登門要求見面，亦已構成跟騷法罪嫌。

士院指出，雖然許男曾前往A女住處樓下，但僅駐足不到1小時即離去，未見有反覆、持續干擾之行為。另根據通訊紀錄顯示，A女曾回覆許男「這幾天相處是有開心但是更多的是不合適，我們還要解決什麼？結束這個關係，是我的想法」、「我昨天說最後一次了，包容你最後一次了，直接去警察局，你當樓下沒監控呢，你來我家 還有你他媽的叫我媽來威脅我 懂點法好嗎」、「你他媽威脅我唄」等語。

士院表示，該內容僅提及雙方曾就是否出門爭執、A女與家人吵架等生活困擾，尚難認為許男具有主觀犯意，或已對A女造成心生畏怖、影響生活，進而達到構成犯罪的門檻，認為檢方舉證不足，未能排除合理懷疑，依「罪證有疑、利歸被告」原則，對此部分諭知無罪。

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